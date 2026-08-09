Trabzonspor'dan Salah için olay video! “Bizde rüyalar gerçek olur”

Trabzonspor'un dünyaca ünlü transferi Mohamed Salah için hazırladığı özel video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Karadeniz mutfağıyla yapılan eğlenceli karşılama büyük ilgi gördü.

SALAH VİDEOSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Trabzonspor'un Mohamed Salah transferinin ardından yıldız futbolcu için hazırladığı özel video, sosyal medyada gündem oldu. Bordo-mavili kulübün paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak büyük etkileşim elde etti.

KARADENİZ MUTFAĞIYLA KARŞILANDI

Videoda Trabzonlu bir ailenin Mohamed Salah'ı ağırladığı keyifli anlara yer verildi. Karadeniz mutfağının öne çıkarıldığı görüntüler, taraftarların da yüzünü güldürdü.

Trabzonspor'un paylaşımında, daha önce Salah transferine ilişkin “Rüyada görürsünüz” şeklindeki yorumlara gönderme yapılarak “Bizde rüyalar gerçek olur” ifadeleri kullanıldı.

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan video, Trabzonspor taraftarlarının Salah transferiyle yaşadığı coşkuyu bir kez daha gözler önüne serdi.