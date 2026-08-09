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Trabzonspor'dan Salah için olay video! “Bizde rüyalar gerçek olur”

Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah için hazırladığı özel video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Karadeniz mutfağı ve yöresel detayların yer aldığı eğlenceli paylaşım, taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Trabzonspor'dan Salah için olay video! “Bizde rüyalar gerçek olur”
Burak Kavuncu

Trabzonspor'un dünyaca ünlü transferi Mohamed Salah için hazırladığı özel video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Karadeniz mutfağıyla yapılan eğlenceli karşılama büyük ilgi gördü.

SALAH VİDEOSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Trabzonspor dan Salah için olay video! “Bizde rüyalar gerçek olur” 1

Trabzonspor'un Mohamed Salah transferinin ardından yıldız futbolcu için hazırladığı özel video, sosyal medyada gündem oldu. Bordo-mavili kulübün paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak büyük etkileşim elde etti.

KARADENİZ MUTFAĞIYLA KARŞILANDI

Trabzonspor dan Salah için olay video! “Bizde rüyalar gerçek olur” 2

Videoda Trabzonlu bir ailenin Mohamed Salah'ı ağırladığı keyifli anlara yer verildi. Karadeniz mutfağının öne çıkarıldığı görüntüler, taraftarların da yüzünü güldürdü.

Trabzonspor'un paylaşımında, daha önce Salah transferine ilişkin “Rüyada görürsünüz” şeklindeki yorumlara gönderme yapılarak “Bizde rüyalar gerçek olur” ifadeleri kullanıldı.

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan video, Trabzonspor taraftarlarının Salah transferiyle yaşadığı coşkuyu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor mohamed salah
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
güzel. video emeginize saglık bir bjk li olarak takdiri hakediyorsınuz
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