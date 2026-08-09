SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın gündemindeki Youssef Chermiti sedyeyle sahadan çıktı!

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Youssef Chermiti, Rangers'ın Hibernian ile oynadığı maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı. Reklam panolarına çarpan genç forvet, 36. dakikada sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Galatasaray'ın gündemindeki Youssef Chermiti sedyeyle sahadan çıktı!
Burak Kavuncu
Youssef Chermiti

Youssef Chermiti

POR Portekiz
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Youssef Chermiti, Rangers'ın Hibernian ile oynadığı karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Reklam panolarına çarpan genç forvet, 36. dakikada sedyeyle oyundan çıkarıldı.

CHERMITI'DEN KORKUTAN SAKATLIK

Galatasaray ın gündemindeki Youssef Chermiti sedyeyle sahadan çıktı! 1

Rangers forması giyen ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu öne sürülen Youssef Chermiti, Hibernian karşılaşmasında sakatlık geçirdi. Mücadelenin 36. dakikasında reklam panolarına çarpan 22 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

SAHADAN SEDYEYLE ÇIKARILDI

Galatasaray ın gündemindeki Youssef Chermiti sedyeyle sahadan çıktı! 2

Talihsiz pozisyonun ardından sağlık ekipleri Chermiti'nin yardımına koştu. Genç futbolcuya saha kenarında müdahale edilirken, oyuncu daha sonra sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Chermiti'nin sakatlığının ciddiyetiyle ilgili yapılacak kontrollerin ardından net bir açıklama yapılması bekleniyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ GÜNDEMDEYDİ

Galatasaray ın gündemindeki Youssef Chermiti sedyeyle sahadan çıktı! 3

Chermiti'nin yaşadığı sakatlık, Galatasaray'la ilgili transfer iddialarının gündemde olduğu bir döneme denk geldi. Sarı-kırmızılıların Rangers forması giyen genç golcü için 25 milyon euroluk sözlü teklif yaptığı, İskoç ekibinin ise bu öneriyi reddederek 40 milyon euro talep ettiği öne sürülmüştü.

TRANSFER SÜRECİNDE SAKATLIK BELİRSİZLİĞİ

Galatasaray ın gündemindeki Youssef Chermiti sedyeyle sahadan çıktı! 4

23 yaş altı kontenjanına da uyan Chermiti'nin transferi için Galatasaray'ın ilgisinin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, öncelik genç forvetin sağlık durumunun netleşmesine çevrildi. Sakatlığın boyutu, transfer görüşmelerinin seyrinde de belirleyici olabilir.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!
Hull City'de Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha!Hull City'de Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha!
Anahtar Kelimeler:
transfer Glasgow Rangers Sakatlık galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
alsınlar, tedavi ettirieler
sizin yapacağınız işi 😀
sizin yapacağınız işi 😀
En Çok Okunan Haberler
Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin'in evinden bunlar çıktı

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin'in evinden bunlar çıktı

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

25 bin TL zamma kapı aralandı

25 bin TL zamma kapı aralandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.