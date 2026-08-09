Galatasaray'ın gündemindeki Youssef Chermiti sedyeyle sahadan çıktı!

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Youssef Chermiti, Rangers'ın Hibernian ile oynadığı karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Reklam panolarına çarpan genç forvet, 36. dakikada sedyeyle oyundan çıkarıldı.

CHERMITI'DEN KORKUTAN SAKATLIK

Rangers forması giyen ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu öne sürülen Youssef Chermiti, Hibernian karşılaşmasında sakatlık geçirdi. Mücadelenin 36. dakikasında reklam panolarına çarpan 22 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

SAHADAN SEDYEYLE ÇIKARILDI

Talihsiz pozisyonun ardından sağlık ekipleri Chermiti'nin yardımına koştu. Genç futbolcuya saha kenarında müdahale edilirken, oyuncu daha sonra sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Chermiti'nin sakatlığının ciddiyetiyle ilgili yapılacak kontrollerin ardından net bir açıklama yapılması bekleniyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ GÜNDEMDEYDİ

Chermiti'nin yaşadığı sakatlık, Galatasaray'la ilgili transfer iddialarının gündemde olduğu bir döneme denk geldi. Sarı-kırmızılıların Rangers forması giyen genç golcü için 25 milyon euroluk sözlü teklif yaptığı, İskoç ekibinin ise bu öneriyi reddederek 40 milyon euro talep ettiği öne sürülmüştü.

TRANSFER SÜRECİNDE SAKATLIK BELİRSİZLİĞİ

23 yaş altı kontenjanına da uyan Chermiti'nin transferi için Galatasaray'ın ilgisinin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, öncelik genç forvetin sağlık durumunun netleşmesine çevrildi. Sakatlığın boyutu, transfer görüşmelerinin seyrinde de belirleyici olabilir.