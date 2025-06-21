Arda Turan'ın Shakhtar mesaisi başladı! İlk toplantısı gündem oldu... ''Bir daha Kiev Şampiyonluğu görmek istemiyorum''

Ligimizde Eyüpspor’u çalıştırmasının ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan'ın Ukrayna ekibiyle macerası resmen başladı. Arda Turan; Shakhtar Donetsk'in hazırlık kampı için gittiği Slovenya'nın Brdo kentinde yöneticiler tarafından karşılandı. Genç çalıştırıcı, yeni takımıyla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Arda Turan’ın futbolcularıyla gerçekleştirdiği ilk toplantıda yaptığı konuşma sosyal medyada gündeme oturdu. Tecrübeli teknik adamın ifadeleri, sezon öncesi takımda yüksek motivasyon oluşturdu. İşte Arda Turan’dan satır başları…

''BİR DAHA KİEV ŞAMPİYONLUĞU GÖRMEK İSTEMİYORUM''

Turan, "Aile olacağız. Sahada her dakika acı çekeceğiz. Neden 20 Haziran'da buradayız diye kendinize sormuyor musunuz? Çünkü ben bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum.’’ açıklamasında bulunurken toplantı sırasında oyuncuların büyük bir şaşkınlık yaşadığı ve ekstra motive oldukları gözlendi.

Arda Turan, “Eğer şampiyon olmak istiyorsak yapmadıklarımızı yapmaya başlamamız lazım. Mesela Kevin, tabii ki birebirde herkesi geçebilir ama bizim için ne kadar savunma yapacağı da önemli..." diyerek takım savunması konusunda takımı uyardı.

İLK ANTREMANA ÇIKTI BİLE

Shakstar Donetsk ile ilk antremanına çıkan teknik direktör Arda Turan neşeli ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

39 NUMARA

Shakhtar kulüp yönetimi, Arda Turan için anlamlı bir jestte de bulundu. Shakhtar Donetsk tarihinin 39. teknik direktörü olan genç çalıştırıcıya özel olarak hazırlanan 39 numaralı forma, kulübün resmi mağazasında satışa sunuldu.

SHAKHTAR DONETSK AVRUPA SAHNESİNDE

Ukrayna ekibi, Avrupa Ligi Birinci Eleme Turu'nda Ilves Tampere ile karşılaşacak. Shakhtar Donetsk, Finlandiya temsilcisini elediği takdirde ikinci eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olacak.

ceğiz. Neden? Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum."