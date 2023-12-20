Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, Göztepe deplasmanında farklı kaybetti!

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Göztepe, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı Göztepe 5-1'lik skorla kazandı.
Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'un 5 maçlık galibiyet serisi Göztepe karşılaşmasıyla sona erdi. 39 puanla lider konumda bulunan Eyüpspor, şampiyonluk yolunda az da olsa yara almış oldu.
Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 4'üncü dakikada gol perdesini Mamah ile açtı: 1-0. Messaoudi 10'uncu dakikada skoru 2-0'a getirdi.
Konuk Eyüpspor'da Ahmed Kutucu 45'inci dakikada farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
İkinci yarıda da ataklarını sıklaştıran Göztepe 56'ncı dakikada Yalçın'ın penaltı golüye iyice rahatladı: 3-1.
Ahmed Ildız 70'inci dakikada sahne aldı ve durum 4-1 oldu.
Ahmed Ildız 88'de kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 5-1. Karşılaşmayı kazanan Göztepe puanını 32 yapıp 2'nci Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
Liderliğini sürdüren Eyüpspor ise 39 puanda kaldı.