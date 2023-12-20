SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, Göztepe deplasmanında farklı kaybetti!

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, Göztepe deplasmanında farklı kaybetti!

20.12.2023 22:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1'inci Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Göztepe, lider Eyüpspor'u evinde farklı mağlup edip 4'te 4 yaptı. Göztepe sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılarak Arda Turan'ın 5 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, Göztepe deplasmanında farklı kaybetti!

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Göztepe, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı Göztepe 5-1'lik skorla kazandı.

ARDA TURAN'IN SERİSİ SONA ERDİ

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'un 5 maçlık galibiyet serisi Göztepe karşılaşmasıyla sona erdi. 39 puanla lider konumda bulunan Eyüpspor, şampiyonluk yolunda az da olsa yara almış oldu.

MAÇTAN DETAYLAR...

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 4'üncü dakikada gol perdesini Mamah ile açtı: 1-0. Messaoudi 10'uncu dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Konuk Eyüpspor'da Ahmed Kutucu 45'inci dakikada farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıda da ataklarını sıklaştıran Göztepe 56'ncı dakikada Yalçın'ın penaltı golüye iyice rahatladı: 3-1.

Ahmed Ildız 70'inci dakikada sahne aldı ve durum 4-1 oldu.

Ahmed Ildız 88'de kazanılan penaltıyı gole çevirdi: 5-1. Karşılaşmayı kazanan Göztepe puanını 32 yapıp 2'nci Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Liderliğini sürdüren Eyüpspor ise 39 puanda kaldı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Demirspor'dan çok konuşulacak hamleAdana Demirspor'dan çok konuşulacak hamle
Serdar Dursun hem kendini hem de takımını yaktı!Serdar Dursun hem kendini hem de takımını yaktı!
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadıGalatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan maçı iyet
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray maçında ilginç pozisyon

Galatasaray maçında ilginç pozisyon

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı

Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı! Etiketler değişti, vatandaş isyan etti: Kaşar, sucuk, yumurta, tereyağı...

Asgari ücret belli olmadan zamlar gelmeye başladı! Etiketler değişti, vatandaş isyan etti: Kaşar, sucuk, yumurta, tereyağı...

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Serdar Dursun hem kendini hem de takımını yaktı!

Serdar Dursun hem kendini hem de takımını yaktı!

Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartı sonrası İsmail Kartal çılgına döndü!

Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartı sonrası İsmail Kartal çılgına döndü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.