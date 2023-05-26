Arda Turan'ın takımı Eyüpspor Play-Off maçında Sakaryaspor'u uzatmanın uzatmasında mağlup etti!

TFF 1. Lig'de Samsunspor ve Çaykur Rizespor’un ardından Süper Lig’e yükselecek olan son takımın belli olacağı Play-Off mücadelelerinde heyecan sürüyor. Play-Off'un ilk karşılaşmasında Bodrumspor ile Göztepe karşı karşıya gelirken, mücadelede Bodrumspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanmış ve rakibini beklemeye koyulmuştu.

GOL UZATMANIN UZATMASINDA GELDİ!

Günün bir diğer mücadelesinde ise Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. 90 dakika golsüz geçilen karşılaşmanın uzatma devrelerinde sahneye Alpaslan Öztürk çıktı. 29 yaşındaki oyuncu 120+2. dakikada attığı şık golle takımına galibiyeti getirdi.

RAKİP BODRUMSPOR

Rakibini 1-0'lık skorla mağlup eden Eyüpspor Bodrumspor'un rakibini oldu.

FİNAL 8 HAZİRAN'DA

Çift maç eleme usulüne göre eşleşeceği Play Off 2. Turunda maçlar 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Finale yükselen takım ise 8 Haziran Perşembe günü ligin normal sezonunu 3. sırada bitirerek Play-Off'ta direkt finale kalan Pendikspor'un rakibi olacak

