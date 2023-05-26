SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Arda Turan'ın takımı Eyüpspor Play-Off maçında Sakaryaspor'u uzatmanın uzatmasında mağlup etti!

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor Play-Off maçında Sakaryaspor'u uzatmanın uzatmasında mağlup etti!

26.05.2023 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'de heyecan Play-Off mücadeleleri ile sürüyor. Play-Off'un ilk karşılaşmasında Bodrumspor Göztepe'yi 3-1 ile geçerken, günün ikinci maçında Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci uzatma dakikalarında Alpaslan Öztürk'ün golüyle Eyüpspor rakibini 1-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor Play-Off maçında Sakaryaspor'u uzatmanın uzatmasında mağlup etti!

TFF 1. Lig'de Samsunspor ve Çaykur Rizespor’un ardından Süper Lig’e yükselecek olan son takımın belli olacağı Play-Off mücadelelerinde heyecan sürüyor. Play-Off'un ilk karşılaşmasında Bodrumspor ile Göztepe karşı karşıya gelirken, mücadelede Bodrumspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanmış ve rakibini beklemeye koyulmuştu.

GOL UZATMANIN UZATMASINDA GELDİ!

FxEwfA3WAAAgsAW

Günün bir diğer mücadelesinde ise Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. 90 dakika golsüz geçilen karşılaşmanın uzatma devrelerinde sahneye Alpaslan Öztürk çıktı. 29 yaşındaki oyuncu 120+2. dakikada attığı şık golle takımına galibiyeti getirdi.

RAKİP BODRUMSPOR

sdfdsf

Rakibini 1-0'lık skorla mağlup eden Eyüpspor Bodrumspor'un rakibini oldu.

FİNAL 8 HAZİRAN'DA

1200x627-tff-1-ligde-play-off-heyecani-basliyor-1621147992996

Çift maç eleme usulüne göre eşleşeceği Play Off 2. Turunda maçlar 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Finale yükselen takım ise 8 Haziran Perşembe günü ligin normal sezonunu 3. sırada bitirerek Play-Off'ta direkt finale kalan Pendikspor'un rakibi olacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Spor Toto 1. Lig’de play-off programı belli olduSpor Toto 1. Lig’de play-off programı belli oldu
Beşiktaş, şampiyonluk kutlaması yapacak iddiası!Beşiktaş, şampiyonluk kutlaması yapacak iddiası!
Galatasaray'da Icardi transferi mutlu sonla bitti iddiası!Galatasaray'da Icardi transferi mutlu sonla bitti iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan son dakika 1. lig maçları tff maçı süper li maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan çok konuşulacak sözler 'Çağrıda bulunuyorum'

Davutoğlu'ndan çok konuşulacak sözler 'Çağrıda bulunuyorum'

ABD'li bilim insanları duyurdu! Balıktan 7 bin kat fazla omega-3

ABD'li bilim insanları duyurdu! Balıktan 7 bin kat fazla omega-3

Topa dokunmadan 6 kupa kazandı, imzayı attı!

Topa dokunmadan 6 kupa kazandı, imzayı attı!

Galatasaray'a tahkim şoku! 2 maç men edildi

Galatasaray'a tahkim şoku! 2 maç men edildi

Fenerbahçe bin pişman... Kim Min Jae İngiliz devine! İmza tarihi belli oldu

Fenerbahçe bin pişman... Kim Min Jae İngiliz devine! İmza tarihi belli oldu

Fenerbahçe'den Arda Güler'e yeni sözleşme!

Fenerbahçe'den Arda Güler'e yeni sözleşme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Tuvalete düşürdü! 13 yıl sonra karşısında görünce...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.