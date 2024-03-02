Arda Turan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Seçil Erzan'ın ismini duyunca çılgına döndü, küfürler savurdu...

Lig'de Bodrumspor ile Eyüpspor arasında oynanan maç yaşanan olaylar nedeniyle durmuş ve ekrana yansıyan görüntüler skandal yaratmıştı. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile futbolcu Uğur Demirok'a isabet eden cisimler ortalığı karıştırmıştı.

UĞUR DEMİROK HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bodrum'daki özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan Uğur Demirok'a müdahalede bulunuldu. Aldığı darbe sonucunda sağ gözünden yaralanan Eyüpsporlu futbolcu, bir süre doktorlar tarafından yakından takip edilecek.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Uğur Demirok, Eyüpspor kafilesiyle ilçeden ayrıldı.

ARDA TURAN'IN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bodrum FK - Eyüpspor maçında Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'ın seyircilerle yaşadığı gerilimin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tribünlerin üstünde doğru koşan Arda Turan'ın, Seçil Erzan'ın ismini duymasının ardından küfürler savurması dikkat çekti.

Sinirini alamayan Arda Turan, saha kenarına gelirken tribünlerle arbede yaşadı. Araya giren antrenörler sayesinde sakinleşen Arda Turan'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.





