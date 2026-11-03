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'Bizi bir tek o kurtarır' dediler! Hülya Avşar'a kulüp başkanlığı teklifi

Mali kriz nedeniyle zor günler geçiren Serhat Ardahanspor, kulübün geleceği için dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetim, Ardahanlı ünlü sanatçı Hülya Avşar'ı başkanlık koltuğuna davet etme kararı alırken gözler yapılacak görüşmeye çevrildi.

'Bizi bir tek o kurtarır' dediler! Hülya Avşar'a kulüp başkanlığı teklifi
Cevdet Berker İşleyen

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Serhat Ardahanspor, yaşadığı ekonomik sıkıntılara çözüm bulmak ve kulübün geleceğini güvence altına almak için dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili kulübün yönetimi, Ardahanlı ünlü sanatçı Hülya Avşar'ı başkanlık koltuğuna davet etme kararı aldı.

HÜLYA AVŞAR'A BAŞKANLIK TEKLİFİ

Bizi bir tek o kurtarır dediler! Hülya Avşar a kulüp başkanlığı teklifi 1

Kulüp Müdürü Özkan Karakaya, yönetim kurulunun ortak kararı doğrultusunda Hülya Avşar'a başkanlık teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Kulübün içinde bulunduğu mali darboğazı aşabilmesi için güçlü bir desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Karakaya, Avşar'ın tanınırlığının ve spora olan ilgisinin Serhat Ardahanspor'a önemli katkılar sağlayabileceğini ifade etti.

Karakaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Serhat Ardahanspor’a artık güçlü bir kadın elinin değmesi gerektiğine inanıyoruz. Sinema ve müzik dünyasındaki başarılarıyla yıllardır Türkiye’nin gururu olan hemşerimiz Hülya Avşar’a kulüp başkanlığı için resmi davette bulunacağız. Yönetim kurulumuzun aldığı bu karar, mali krizle mücadele eden takımımızın geleceği ve marka değeri açısından hayati bir önem taşıyor."

"TAKIMIN YOK OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bizi bir tek o kurtarır dediler! Hülya Avşar a kulüp başkanlığı teklifi 2

Ardahanlı iş insanlarının kulübe yeterli desteği sağlamamasından duydukları rahatsızlığı da dile getiren Karakaya, Serhat Ardahanspor'un kentin önemli değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

Kulübün geleceği için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Karakaya, "Maalesef bugüne kadar Ardahanlı iş insanlarımızdan beklediğimiz desteği göremedik. Ancak Serhat Ardahanspor bu kentin en önemli markasıdır. Takımımızın yok olmasına seyirci kalmayacağız" dedi.

HÜLYA AVŞAR İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK

Bizi bir tek o kurtarır dediler! Hülya Avşar a kulüp başkanlığı teklifi 3

Serhat Ardahanspor yönetimi, başkanlık teklifini önümüzdeki günlerde Hülya Avşar'a bizzat iletmeyi planlıyor. Ardahanlı sanatçının memleketinin takımına destek vermesi için çağrıda bulunan yönetim, görüşmeden çıkacak sonucu bekleyecek.

Bordo-mavili camiada büyük merak uyandıran gelişmenin ardından gözler Hülya Avşar'ın kendisine yapılacak başkanlık davetine vereceği yanıta çevrildi.

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Ardahan Hülya Avşar son dakika
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