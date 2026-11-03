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Sergio Conceiçao yerine Emre Belözoğlu! Fenerbahçe'de sürpriz gelişme

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Portekizli teknik adamla anlaşma sürecinde yaşanan pürüzlerin ardından sarı-lacivertliler yeniden yerli teknik direktör seçeneğine yöneldi. Listenin ilk sırasında ise Emre Belözoğlu yer aldı.

Sergio Conceiçao yerine Emre Belözoğlu! Fenerbahçe'de sürpriz gelişme
Devrim Karadağ

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, gündemdeki isimlerden Sergio Conceiçao ile yürütülen görüşmelerde sorun yaşandığı öne sürüldü.

SERGİO CONCEİÇAO'DA PÜRÜZ ÇIKTI

Habertürk'te yer alan habere göre; Portekizli teknik adamın sözleşme şartlarına ilişkin taleplerini değiştirmesi ve maaş beklentisini yükseltmesi nedeniyle taraflar arasında pürüz çıktığı belirtildi.

Sergio Conceiçao yerine Emre Belözoğlu! Fenerbahçe de sürpriz gelişme 1

FENERBAHÇE'DE İLK ADAY EMRE BELÖZOĞLU

Conceiçao ile anlaşma ihtimalinin zora girmesinin ardından Fenerbahçe yönetiminin rotasını yeniden yerli teknik direktörlere çevirdiği ifade edildi.

Sergio Conceiçao yerine Emre Belözoğlu! Fenerbahçe de sürpriz gelişme 2

Sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında Emre Belözoğlu'nun öne çıktığı ve listenin ilk sırasında yer aldığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Belözoğlu fenerbahçe Sergio Conceicao
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