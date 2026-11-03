Sergio Conceiçao yerine Emre Belözoğlu! Fenerbahçe'de sürpriz gelişme

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla beklenirken, gündemdeki isimlerden Sergio Conceiçao ile yürütülen görüşmelerde sorun yaşandığı öne sürüldü.
Habertürk'te yer alan habere göre; Portekizli teknik adamın sözleşme şartlarına ilişkin taleplerini değiştirmesi ve maaş beklentisini yükseltmesi nedeniyle taraflar arasında pürüz çıktığı belirtildi.
Conceiçao ile anlaşma ihtimalinin zora girmesinin ardından Fenerbahçe yönetiminin rotasını yeniden yerli teknik direktörlere çevirdiği ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında Emre Belözoğlu'nun öne çıktığı ve listenin ilk sırasında yer aldığı aktarıldı.
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