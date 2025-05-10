Arda Turan'ın yeni takımı hayranlarını bile şaşırttı! Avrupa'ya öyle bir takımla adım atıyor ki...

Süper Lig ekibi Eyüpspor'da bu sezon harikalar yaratan Arda Turan'ın kariyeri flaş bir hamleyle değişiyor. İspanyol basınında çıkan haberde; Arda Turan'ın yeni ekibiyle anlaşma sağladığı ve işlerin sadece imzaya kaldığı ifade edildi.

SHAKHTAR İLE BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Arda Turan, önümüzdeki sezondan itibaren Shakhtar Donetsk'in başına geçmek için yöneticilerle anlaşma sağladı. Her konuda el sıkışan Arda Turan, sezonun bitmesinin ardından Shakhtar Donetsk'in başına geçecek.

AVRUPA BASINI ARDA TURAN'I YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Eski hocası Simeone ve Luis Enrique'nin tarzını benimseyen Arda Turan, oynattığı futbolla Avrupa'da yakından takip ediliyor. MARCA gazetesinde yer alan haberde şu ifadeler yer aldı: "Büyük meydan okumayla yüzleşmeye hazır: Ukrayna Ligi'ni üçüncü sırada tamamladıktan sonra Konferans Ligi'nde oynamaya aday olan Shakhtar Donetsk'e yeniden büyüklüğünü geri kazandırmak."

AVRUPA'NIN YAKINDAN TAKİP EDİLEN TAKIMI

Shakhtar Donetsk, bağlantıları nedeniyle hem Avrupa'dan hem de Brezilya'dan yakından takip edilen ender takımlar arasında yer alıyor. Birçok oyuncu Shakhtar Donetsk'e gönderilip Avrupa'da forma giymeden önce tecrübe kazanması sağlanıyor. Çok önemli dünya kulüpleri arasında yer alan Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı da parlatıp Avrupa'nın büyük kulüplerine göndermeyi hedefliyor.