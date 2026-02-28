SPOR

Arda Turan istedi, Mehmet Sepil kapıları sonuna kadar açtı! Avrupa'nın dev maçı İzmir'e, Gürsel Aksel'e geliyor!

UEFA Konferans Ligi'nde destan yazan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, son 16 turundaki Lech Poznan rövanşını oynamak için rotasını Türkiye'ye çevirdi! Polonya ekibiyle savaş nedeniyle yine Polonya'da oynamak istemeyen genç hocanın "Maçımızı İzmir'de oynamak isteriz" çağrısına, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'den jet hızıyla olumlu yanıt geldi. Avrupa şöleni, muhteşem atmosferiyle Gürsel Aksel Stadyumu'na taşınıyor!

Emre Şen

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda büyük bir başarıya imza atan teknik direktör Arda Turan ve ekibi Shakhtar Donetsk, çeyrek final yolundaki kritik Lech Poznan eşleşmesi için çok stratejik bir hamle yaptı.

Ukrayna'daki savaş durumu nedeniyle iç saha maçlarını Polonya'nın Krakow kentinde oynayan Shakhtar, kura çekiminde bir Polonya takımı olan Lech Poznan ile eşleşince Arda Turan duruma el koydu. Genç çalıştırıcı, rakibine karşı kendi evinde "deplasman" dezavantajı yaşamamak adına, dünkü açıklamasında "Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Türk halkının bize destek vereceğini düşünüyorum, maçımızı İzmir'de oynamayı deneyeceğiz" diyerek Göztepe'ye açık ve tarihi bir mesaj göndermişti.

MEHMET SEPİL'DEN İZMİR'E YAKIŞAN DAVET!

Arda Turan'ın bu heyecan verici çağrısına Göztepe cephesinden, İzmir'in o sıcak ve misafirperver ruhuna yakışan bir yanıt gecikmedi. Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, UEFA'nın resmi onayı vermesi halinde bu dev maça Gürsel Aksel Stadyumu'nda seve seve ev sahipliği yapacaklarını tüm Türkiye'ye müjdeledi.

Sepil yaptığı açıklamada, "Arda Turan'ı Türk milleti olarak çok seviyoruz. Arda'nın da Göztepe'yi ve ateşli taraftarımızı çok sevdiğini biliyorum. Göztepe ailesi olarak, taraftarlarımızla birlikte Arda Turan'ı ve takımını İzmir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyarız" ifadelerini kullanarak Ukrayna ekibine kapıları ardına kadar açtı.

AVRUPA ŞÖLENİ 19 MART'TA

Eşleşmenin ilk maçı 12 Mart'ta Polonya'da, Lech Poznan'ın ev sahipliğinde oynanacak. Kritik rövanş mücadelesi ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. UEFA'nın Shakhtar'ın bu haklı stat değişikliği talebine onay vermesi halinde, dev rövanş İzmirli futbolseverlerin yaratacağı o eşsiz cehennem atmosferinde, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

