Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu isyanı! Rizespor hezimeti sonrası zehir zemberek sözler

Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kasımpaşa, kendi taraftarı önünde ağırladığı Çaykur Rizespor karşısında sahadan 3-0'lık şok bir mağlubiyetle ayrıldı. Sahadaki silik futbol taraftarın tepkisini çekerken, asıl bomba maçın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yaptığı açıklamalalarla patladı.

10 MAÇTA SADECE 7 PUAN!

Sezon içinde takımın başına büyük umutlarla getirilen Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'nın başındaki kötü gidişata dur diyemedi. İstanbul temsilcisi, genç teknik adam yönetiminde çıktığı 10 lig maçında yalnızca 7 puan toplayarak tehlike hattının sıcaklığını iyiden iyiye hissetmeye başladı.

"KARŞILARINDA ÇOK KÖTÜ BİR TAKIM VARDI"

Alınan ağır mağlubiyetin ardından yayıncı kuruluşa konuşan ve oyuncularının performansını çok sert bir dille eleştiren Belözoğlu, Rizespor'un galibiyeti hak ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Biz bu kadar kötü oynayamayız. Rizespor, ilk defa bu kadar rahat kazandı ve bunu kesinlikle hak ettiler. Çünkü karşılarında gerçekten çok kötü bir takım vardı."

SOYUNMA ODASINDA DEPREM SİNYALİ: "GEREKEN KONUŞMAYI YAPACAĞIZ!"

Açıklamalarının devamında takımdaki sorunun saha içiyle sınırlı kalmadığının sinyallerini veren ve oyuncularına aba altından sopa gösteren tecrübeli futbol adamı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sahada gösterilen bu oyun kesinlikle kabul edilemez! Konuşmamız gerekenler var. Bu hafta içi tesislerde gereken konuşmayı yapacağız. Söylemem gereken çok şey var ama bugünlük böyle olsun, şimdilik böyle kalsın."

Süper Lig'de 20 puanda kalarak büyük bir yara alan Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında çok kritik bir Konyaspor deplasmanına çıkacak. Konyaspor maçı, Emre Belözoğlu'nun takımdaki geleceği açısından büyük bir kırılma noktası olabilir.