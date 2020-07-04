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Arda Turan'la anlaşma tamam! Florya'ya dönüyor...

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.07.2020 16:19 | Son Güncelleme

Arda Turan devre arasında Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almıştı. Fatih Terim'in yoğun ısrarlarına rağmen Başkan Mustafa Cengiz'in veto ettiği transfer gerçekleşmemişti ancak buzlar eridi ve anlaşma sağlandı.

Arda Turan'la anlaşma tamam! Florya'ya dönüyor...

Galatasaray'da Arda Turan düğümü çözülüyor! A Spor'un son dakika haberine göre çok makul bir bedel karşılığında imza atacak olan Arda, futbolu Galatasaray'da bırakıp Fatih Terim'in yardımcısı olacak.

Arda ile planlamanın yapıldığı ve futbolu bıraktıktan sonra da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak görevine devam edeceği bildirildi.

Kısa sürede Florya'da çalışmalara başlayacak olan Arda yeni sezon için hazırlanacak.

Öte yandan Selçuk İnan ile Hakan Balta'nın da yeni sezonda Fatih Terim'in yardımcılarından ikisi olacağı bildirildi.

MUSTAFA CENGİZ'DEN VETO YEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Arda'nın devre arasındaki transferi, teknik patron Fatih Terim'in isteğine rağmen Başkan Mustafa Cengiz'den veto yemişti. Ancak daha sonraki süreçte yaşanan hastalıklar ve sıkıntılar, aradaki buzları tamamen eritti. Cengiz'in de bu kez Terim'in isteğini kırmayacağı ve anlaşmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

ARDA TURAN NE DEMİŞTİ?

"Ben hiçbir zaman talepte bulunmadım. Galatasaray beni ne zaman çağırırsa, ben her zaman emirlerindeyim diye söylüyorum. Galatasaray taraftarlarının gözünde antipatik durumum varsa bana haksızlık yapıldı. Galatasaray'a asla yanlış yapmadım. Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray'a bir hata yapmadım. Ben Galatasaray altyapısından yetişmiş biri olarak, usülüne göre davranıyorum. Hocamızın bize öğrettiği şekilde davranıyorum. Galatasaray'a bir faydamız olacaksa seve seve, yoksa da önümüzde başka seçenekler olur ve onun için mücadele ederiz. Fatih hocanın olduğu yerde benim talebim olamaz. Fatih hoca gel derse geliriz, git derse gideriz" (Sporx)


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