Arda Turan'la aynı kaderi yaşamış! Bir dönemlerin efsane kalecisi Rüştü Reçber'in hayal kırıklıklarıyla dolu futbolu bırakma hikayesi

Antalya’da başlayan kariyerinde Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda zirve yapan ve 2002 Dünya Kupası’ndaki o muhteşem performansıyla Barcelona’ya transfer olan Rüştü Reçber’in düşüşü de yükselişi kadar hızlı oldu. Türkiye’ye yeniden transfer olduktan sonra eski günlerinden uzak kalan Rüştü’nün futbolu bıraktığı dönemi bir hatırlayalım.

FENERBAHÇE GÜNLERİ

Futbola 1990 senesinde Burdurgücü ile başlayan milli kaleci, Niğde’de katıldığı bir turnuvada dikkat çeker. 21 yaş altı milli takım elemelerine dahil olan ve burada önemli bir başarı yakalayan Rüştü, o dönem Mustafa Denizli ve Fatih Terim’in radarına girer. Ancak Rüştü, İstanbul’a gitmek yerine Antalya’da oynamayı seçer. Buradaki muhteşem performansıyla Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşir. 2002-2003 senesine kadar burada kalenin vazgeçilmezi olur. Fenerbahçe kariyerindeki en önemli olaysa Pendikspor maçından sonra uğradığı saldırı.

2002 DÜNYA KUPASININ YILDIZI

Göz altlarına çektiği sürmeyle akıllarda kalan Rüştü, 2002 Dünya Kupası’nda bir anda herkesin hayranlığını kazanmıştı. Hatta öyle ki buradaki performansı sayesinde Barcelona’da başkan adaylarından biri, Rüştü’yü seçim kozu olarak kullanmıştı ve seçimi kazanmıştı.

BARCELONA RÜYASI KABUSA DÖNÜŞTÜ

Rüştü’nün Barcelona hikayesi, hayal ettiği gibi geçmedi. Hazırlık maçlarında çok iyi performanslar göstermesine rağmen üst üste yediği hatalı gollerle yedek kulübesine mahkum kaldı.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ VE FUTBOLU BIRAKMA SÜRECİ

Rüştü’nün Barcelona kariyeri pek iç açıcı ilerlemeyince ünlü futbolcu gözünü yeniden Türkiye’ye çevirdi. Fenerbahçe’deki ikinci döneminde etkileyici bir performans gösterse de sonraki sezon Volkan Demirel adlı genç kalecinin gölgesinde kalmaya başladı. 2007-2008 senesinde sürpriz bir kararla Beşiktaş’a gitti. Bu transferden sonra taraftarlardan çok büyük tepkiler gören milli kalecinin başkan Aziz Yıldırım ile sorunlar yaşadığı söylendi. Yani tıpkı Arda Turan gibi Barcelona'dan ayrıldıktan sonra eski günlerini özler oldu.

Rüştü 2011 senesine kadar Beşiktaş’ta oynadı. Ancak bu defa da kaleyi Hakan Arıkan’a kaptırdı. Yurt dışından aldığı tekliflere rağmen Beşiktaş'ta devam etmek istedi, kulüp buna yanaşmayınca da futbolu bırakma kararı aldı. Rüştü Reçber şimdilerde kariyerine yorumcu olarak devam ediyor.



