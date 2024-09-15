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Arda Turan'lı Eyüpspor ile Burak Yılmaz'lı Kayserispor karşı karşıya! İlk kez rakipler...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.09.2024 16:46
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'da Arda Turan, Burak Yilmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kayserispor'a konuk oldu. Futbolculuk döneminden iki yakın arkadaş olan iki teknik adam kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Arda Turan'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

ARDA TURAN SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

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Ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'un ligde mağlubiyeti bulunmuyor. Süper Lig'e iki galibiyet, iki beraberlikle başlayan Arda Turan'nın öğrencileri kaybetmeme serisini Kayseri'de devam etmek istiyor.

BURAK YILMAZ'IN GALİBİYETİ BULUNMUYOR

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Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor'un ligde henüz üç puan ile tanışamadı. İki karşılaşmaya çıkan sarı - kırmızılılar, bir beraberlik bir galibiyet elde etti.

İLK KEZ RAKİP OLDULAR

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Futbolculuk döneminden iki yakın arkadaş olan Burak Yılmaz ve Arda Turan, böylece ilk kez bir lig müsabakasında birbirlerine teknik adam olarak rakip oldu.

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Süper Lig Kayserispor Eyüpspor Arda Turan Burak Yılmaz
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