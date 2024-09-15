Arda Turan'lı Eyüpspor ile Burak Yılmaz'lı Kayserispor karşı karşıya! İlk kez rakipler...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Arda Turan'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

ARDA TURAN SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'un ligde mağlubiyeti bulunmuyor. Süper Lig'e iki galibiyet, iki beraberlikle başlayan Arda Turan'nın öğrencileri kaybetmeme serisini Kayseri'de devam etmek istiyor.

BURAK YILMAZ'IN GALİBİYETİ BULUNMUYOR

Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor'un ligde henüz üç puan ile tanışamadı. İki karşılaşmaya çıkan sarı - kırmızılılar, bir beraberlik bir galibiyet elde etti.

İLK KEZ RAKİP OLDULAR

Futbolculuk döneminden iki yakın arkadaş olan Burak Yılmaz ve Arda Turan, böylece ilk kez bir lig müsabakasında birbirlerine teknik adam olarak rakip oldu.