Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk UEFA Konferans Ligi'nde buz kesti! Legia Varşova'ya son dakikada kaybetti...

UEFA Konferans Ligi'nde Polonya’da oynanan maçta Arda Turan’lı Shakhtar Legia Varşova’ya 2-1 mağlup oldu. Son dakikada gelen gol sonrası karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Ukrayna temsilcisi 3 puanda kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

SON DAKİKADA YIKILDI!

Legia Varşova, Rafal Augustyniak'ın 16. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, Shakhtar Donetsk, 61. dakikada Luca Meirelles'in golüyle durumu 1-1'e getirdi. Maçın son dakikalarında artık tüm riskleri alan Shakhtar geride boşluklar verdi. Legia Varşova'da ilk golü atan Rafal Augustyniak, 90+4'te bir kez daha sahneye çıktı ve takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

ARDA TURAN: KAYBEDEN BİR TAKIMIN DAVRANIŞI GİBİ GÖRÜNMÜYORDU!

Shkahtar Dontesk hocası Arda Turan, ‘‘Legia'yı tebrik etmek istiyorum. Bir takım sizi yenerse, muhtemelen sizden daha doğru şeyler yapmışlardır. Biz ise oyun planımıza sadık kalmaya çalıştık ama maçın başında mücadeleci tarzımız ve konsantrasyon seviyemiz yeterli değildi. Yediğimiz golden sonra taç atışlarını kullanmakta çok yavaştık, faullerden sonra ayağa kalkmakta da yavaştık. Kaybeden bir takımın davranışı gibi görünmüyordu. Soyunma odasında oyuncularıma bunu anlattım ve ardından oyunun kontrolünü ele aldık. İkinci yarıdaki oyun seviyesinden gurur duyuyorum çünkü hücumda 18-19 yaşında gençlerimiz vardı. Geleceğimizi oluşturan bir takımdı. Harika oynadılar ama kritik anlarda doğru hareket etmeyi öğrenmeleri gerekiyor ve biz de bunun üzerinde çalışıp gelişeceğiz. Yenilgiye gelince: Tüm sorumluluğu alıyorum ama aynı zamanda gelecekte telafi edebileceğimiz bir yenilgiydi. Gelecek konusunda iyimseriz, bu yüzden Pazar günkü büyük maça hazırlanmaya ve odaklanmaya devam edeceğiz.’’ dedi.

ARDA HOCANIN PERFORMANSI

Sezon başında Eyüpspor'dan ayrılarak Shakhtar Donetsk’in başına geçen teknik direktör Arda Turan, dikkat çeken bir grafiğe imza attı.

Ukrayna Ligi'nde sadece 1 yenilgisi bulunan Turan'ın ekibi, ilk mağlubiyetini UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Panathinaikos'a penaltılar sonucunda kaybederek almıştı. Dün oynanan Legia maçıyla birlikte Arda Turan 3.mağlubiyetini almış oldu.

Takımının başında 20 maça çıkan genç çalıştırıcı; 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 1.95'lik puan ortalaması yakaladı.