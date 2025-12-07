Lionel Messi tarih yazmaya devam ediyor! İnanılmazı başardı

Lionel Messi önderliğindeki Inter Miami, MLS finalinde Thomas Müller’in formasını giydiği Vancouver Whitecaps ile Chase Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Doğu Konferansı’nın galibi Miami, Batı Konferansı şampiyonu rakibini 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

Final maçında Inter Miami’nin gollerini Edier Ocampo’nun kendi kalesine attığı gol, Rodrigo de Paul ve Tadeo Allende kaydetti. Vancouver Whitecaps cephesinde ise Ali Ahmed’in attığı gol mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

İLK SEZONUNDA ZİRVEDE

Teknik Direktör Javier Mascherano, Inter Miami’deki ilk yılında takımı zirveye taşıyarak önemli bir başarıya imza attı. Arjantinli çalıştırıcı, takımı kısa sürede şampiyonluk seviyesine getirmesiyle övgü topladı.

MESSI 48. KUPASINI KALDIRDI

Tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu Lionel Messi, bu şampiyonlukla kariyerindeki 48. kupayı kaldırdı. MLS zaferi, yıldız oyuncunun koleksiyonundaki rekoru daha da ileri taşıdı.