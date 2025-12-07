Fenerbahçe'yi yıkmıştı! Abdülkerim Bardakcı'dan Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına yorum

Süper Lig’de Başakşehir’in Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada son dakikalarda takımının golünü atan ve takımının 1 puan kazanmasında büyük pay sahibi olan Bertuğ Yıldırım, maç sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımın altına ise Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı'dan gelen bir yorum dikkat çekti.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN YORUM

Galatasaray ve Milli Takım’ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, genç yıldızın gönderisine "Evlat" şeklinde bir yorum bıraktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Abdülkerim Bardakçı'nın yaptığı bu yorum kısa süre içerisinde binlerce yorum alırken, sosyal medyada da gündem oldu.