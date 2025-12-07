SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Fenerbahçe'yi yıkmıştı! Abdülkerim Bardakcı'dan Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına yorum

Başakşehir’in Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta gol atan Bertuğ Yıldırım’ın sosyal medyadaki paylaşımına, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı’dan dikkat çeken bir yorum geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'yi yıkmıştı! Abdülkerim Bardakcı'dan Bertuğ Yıldırım'ın paylaşımına yorum
Berker İşleyen
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’de Başakşehir’in Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada son dakikalarda takımının golünü atan ve takımının 1 puan kazanmasında büyük pay sahibi olan Bertuğ Yıldırım, maç sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımın altına ise Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı'dan gelen bir yorum dikkat çekti.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN YORUM

Fenerbahçe yi yıkmıştı! Abdülkerim Bardakcı dan Bertuğ Yıldırım ın paylaşımına yorum 1

Galatasaray ve Milli Takım’ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, genç yıldızın gönderisine "Evlat" şeklinde bir yorum bıraktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe yi yıkmıştı! Abdülkerim Bardakcı dan Bertuğ Yıldırım ın paylaşımına yorum 2

Abdülkerim Bardakçı'nın yaptığı bu yorum kısa süre içerisinde binlerce yorum alırken, sosyal medyada da gündem oldu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Messi tarih yazmaya devam ediyor! İnanılmazı başardıMessi tarih yazmaya devam ediyor! İnanılmazı başardı
Gece yarısı yaşandı! G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırıGece yarısı yaşandı! G.Saray takım otobüsüne taşlı saldırı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Abdülkerim Bardakcı son dakika fenerbahçe galatasaray gol Bertuğ Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.