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  4. Arda Turan, Mino Raiola ile görüştüğü haberini yalanladı

Arda Turan, Mino Raiola ile görüştüğü haberini yalanladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Arda Turan, ünlü menajer Mino Raiola ile görüştüğü ve kendisine kulüp bulmasını istediği iddialarını yalanladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arda Turan, Mino Raiola ile görüştüğü ve kendisine kulüp bulmasını istediği iddialarını yalanladı.

İşte Arda Turan'ın açıklaması...

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Anahtar Kelimeler:
arda turan Mino Raiola

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Türk futbolunun yüz karası
Çokta umurumuzdaydın!
türk futbolunun yüz karalarından biriside sensinnnn
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