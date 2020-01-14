Arda Turan, Mino Raiola ile görüştüğü haberini yalanladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arda Turan, Mino Raiola ile görüştüğü ve kendisine kulüp bulmasını istediği iddialarını yalanladı.
İşte Arda Turan'ın açıklaması...
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