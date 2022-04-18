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Arda Turan oyuna bile girmeden gündem oldu! Kuruluş Osman dizisi...

18.04.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Galatasaray'la Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Galatasaray taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u yenerek 3 puana uzanmak istiyordu. Küme düşen ilk takım olan Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet arıyordu. Yedekler arasında yer alan Arda Turan'ın görüntüsü sosyal medyada yine gündem oldu.

Arda Turan oyuna bile girmeden gündem oldu! Kuruluş Osman dizisi...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Ligde iddiası kalmayan Galatasaray rakibini yenerek hanesine 3 puan yazdırmak istiyordu. Maçta yedekler arasında yer alan Arda Turan yine gündem olmayı başardı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

"GENÇ YETENEKLER..."

Galatasaray'da son haliyle büyük eleştiri alan Arda Turan, Yeni Malatyaspor maçında yedekler arasında yer aldı. Kameraların Arda'yı göstermesinin ardından sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar birçok tweet attı. İşte bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kuruluş Osman dizisi Arda Turan
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