Arda Turan oyuna bile girmeden gündem oldu! Kuruluş Osman dizisi...

Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında küme düşmesi kesinleşen ilk takım olan Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Ligde iddiası kalmayan Galatasaray rakibini yenerek hanesine 3 puan yazdırmak istiyordu. Maçta yedekler arasında yer alan Arda Turan yine gündem olmayı başardı.
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
Galatasaray'da son haliyle büyük eleştiri alan Arda Turan, Yeni Malatyaspor maçında yedekler arasında yer aldı. Kameraların Arda'yı göstermesinin ardından sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar birçok tweet attı. İşte bazıları...
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