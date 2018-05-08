Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Arda Turan kaç maç ceza alacak?

Arda Turan kaç maç ceza alacak?

1 / 19 Arda Turan, Sivas maçında yardımcı hakeme yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve..

2 / 19 müsabaka hakemine yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

3 / 19 2 maddeden PFDK'ya sevk edilen Arda Turan'ı ağır bir ceza bekliyor.

4 / 19 Zira, Arda Turan, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle 36. ve "Hakaret ile tehdit" nedeniyle de 41. maddelerden PFDK'ya sevk edildi.

5 / 19 Maddenin 1. fıkrasının a bendi Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla,

6 / 19 TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezasını ön görüyor.

7 / 19 Maddenin 1. fıkrasının a bendi ise TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere,

8 / 19 hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan futbolculara 2 ila 5,

9 / 19 fiillerin müsabaka görevlilerine olması halinde ise 3 ila 7 maç men cezasını ön görüyor.

10 / 19 Bu durumda Arda Turan en az 6 maç men cezasıyla karşı karşıya kalacak.

11 / 19 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu raporunda Arda Turan'ın kırmızı kart sonrası kendisine el kol hareketleriyle birlikte yumruğunu sıkarak "Şerefsizler, Allah belanızı versin" dediğini yazmıştı.

12 / 19 AVRUPA BASINI, ARDA TURAN İÇİN NE YAZMIŞTI? İspanya’da hemen hemen her gazetede Arda Turan’ın hakemi itip kakması geniş şekilde yer almıştı.

13 / 19 Marca, “Yan hakeme tavır koyan Arda, kırmızı kartla oyun dışı kaldı” derken, El Mundo Deportivo “Yan hakemi iteleyen Arda, kendisini dışarıda buldu...

14 / 19 Arda, bu hareketiyle Barcelona’yı 300 bin Euro’dan etti” demişti.

15 / 19 AS ise “Arda bu sinirli halini İspanya’da da zaman zaman sergiliyordu” ifadelerini kullanmıştı.

16 / 19 En çok izlenen TV kanallarından Antena 3, Barcelona’nın Arda’yı göndermekle doğru yaptığı yorumunda bulunmuştu.

17 / 19 İngiliz basını ise Arda için “Türk lejyoner, aklını kaçırmış” yorumunu yapmıştı.

18 / 19 İtalyan La Gazzetta dello Sport “Türk futbolcu Arda çıldırdı, hakemi ittirdi ve kırmızı kart gördü” derken,