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Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 08.05.2018 17:47 | Son Güncelleme

Başakşehir'in yıldızı Arda Turan, Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam ve orta hakem ve Yaşar Kemal Uğurlu'ya yönelik hareketleri sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Peki Arda Turan kaç maç ceza alacak? İşte detaylar...

Arda Turan kaç maç ceza alacak?

Arda Turan kaç maç ceza alacak?

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Arda Turan, Sivas maçında yardımcı hakeme yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve..

Arda Turan, Sivas maçında yardımcı hakeme yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve..
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müsabaka hakemine yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

müsabaka hakemine yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
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2 maddeden PFDK'ya sevk edilen Arda Turan'ı ağır bir ceza bekliyor.

2 maddeden PFDK'ya sevk edilen Arda Turan'ı ağır bir ceza bekliyor.
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Zira, Arda Turan, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle 36. ve "Hakaret ile tehdit" nedeniyle de 41. maddelerden PFDK'ya sevk edildi.

Zira, Arda Turan, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle 36. ve "Hakaret ile tehdit" nedeniyle de 41. maddelerden PFDK'ya sevk edildi.
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Maddenin 1. fıkrasının a bendi Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla,

Maddenin 1. fıkrasının a bendi Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla,
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TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezasını ön görüyor.

TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezasını ön görüyor.
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Maddenin 1. fıkrasının a bendi ise TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere,

Maddenin 1. fıkrasının a bendi ise TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere,
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hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan futbolculara 2 ila 5,

hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan futbolculara 2 ila 5,
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fiillerin müsabaka görevlilerine olması halinde ise 3 ila 7 maç men cezasını ön görüyor.

fiillerin müsabaka görevlilerine olması halinde ise 3 ila 7 maç men cezasını ön görüyor.
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Bu durumda Arda Turan en az 6 maç men cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Bu durumda Arda Turan en az 6 maç men cezasıyla karşı karşıya kalacak.
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Hakem Yaşar Kemal Uğurlu raporunda Arda Turan'ın kırmızı kart sonrası kendisine el kol hareketleriyle birlikte yumruğunu sıkarak "Şerefsizler, Allah belanızı versin" dediğini yazmıştı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu raporunda Arda Turan'ın kırmızı kart sonrası kendisine el kol hareketleriyle birlikte yumruğunu sıkarak "Şerefsizler, Allah belanızı versin" dediğini yazmıştı.
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AVRUPA BASINI, ARDA TURAN İÇİN NE YAZMIŞTI? İspanya’da hemen hemen her gazetede Arda Turan’ın hakemi itip kakması geniş şekilde yer almıştı.

AVRUPA BASINI, ARDA TURAN İÇİN NE YAZMIŞTI? İspanya’da hemen hemen her gazetede Arda Turan’ın hakemi itip kakması geniş şekilde yer almıştı.
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Marca, “Yan hakeme tavır koyan Arda, kırmızı kartla oyun dışı kaldı” derken, El Mundo Deportivo “Yan hakemi iteleyen Arda, kendisini dışarıda buldu...

Marca, “Yan hakeme tavır koyan Arda, kırmızı kartla oyun dışı kaldı” derken, El Mundo Deportivo “Yan hakemi iteleyen Arda, kendisini dışarıda buldu...
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Arda, bu hareketiyle Barcelona’yı 300 bin Euro’dan etti” demişti.

Arda, bu hareketiyle Barcelona’yı 300 bin Euro’dan etti” demişti.
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AS ise “Arda bu sinirli halini İspanya’da da zaman zaman sergiliyordu” ifadelerini kullanmıştı.

AS ise “Arda bu sinirli halini İspanya’da da zaman zaman sergiliyordu” ifadelerini kullanmıştı.
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En çok izlenen TV kanallarından Antena 3, Barcelona’nın Arda’yı göndermekle doğru yaptığı yorumunda bulunmuştu.

En çok izlenen TV kanallarından Antena 3, Barcelona’nın Arda’yı göndermekle doğru yaptığı yorumunda bulunmuştu.
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İngiliz basını ise Arda için “Türk lejyoner, aklını kaçırmış” yorumunu yapmıştı.

İngiliz basını ise Arda için “Türk lejyoner, aklını kaçırmış” yorumunu yapmıştı.
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İtalyan La Gazzetta dello Sport “Türk futbolcu Arda çıldırdı, hakemi ittirdi ve kırmızı kart gördü” derken,

İtalyan La Gazzetta dello Sport “Türk futbolcu Arda çıldırdı, hakemi ittirdi ve kırmızı kart gördü” derken,
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Fransız L’equipe de “Ağır bir ceza alabilir” yazmıştı.

Fransız L’equipe de “Ağır bir ceza alabilir” yazmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
arda turan pfdk Başakşehir-Sivasspor Yaşar Kemal Uğurlu

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Ya bu adam bitik ve tükenmişliği var.Yani aciz ve acınacak durum da; fazla üzerine gitmeyin yani...Galatasaray gibi büyük bir takımdan nerelere transfer oluyorsun ve düştüğün durumlara bak ya...Yani önce adam ol sonra sporcu olacaksın yani...Siyasette ne işin vardı ki; taraf olarak nelerdi hedefin ki böyle tepki topladın yani; zaten sonrası malüm çöküşşşş...İnşallah aklını yitirmezsin.
Karaktersiz..
10 mac ceza almali
Ah ne arda turan nerelerden nerelere geldin. Malesef bizim topcularda istikrar yok. Kendi kendini bitiriyosun yazık
tamam.
Şu Resimdeki Tipine bakın yaptığı harekete bakın akli dengesi bozuk bir insanın halidir bu Deli herif gs terbiyesiyle yetişti nede olsa:)
"sportmenliğe aykırı hareket..."miş... DÜPEDÜZ HAKEME SALDIRI-HAKARET-TEHDİT-DÖVME GİRİŞİMİ....
Bu 6alatasaray alt yapısından bir tane adam çıkmaz mı?
tolganın 1 maç ceza aldığı yerde arda da 1 maç ceza almalı...
Şu karaktersiz futbolcu müsfettesi 7-8 maçtan aşagı alırsa yazıklar olsun bu federasyona..Ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim...M.K.A
iticisin arda
deliler gibi bakıyor ..en kısa zaman da spor sahalarından uzaklaştırmalı..normal insan bakışı değil arda daki bakış...inanmıyorsanız bekleyin bakın bu deli daha neler yapacak..
ulkenin yuz karasi allahtan galataraya gelmedin sampiyonluk giderdi adam resmen basaksehirin sonunu getirdi
yeteneği bitince çirkeflik başlıyor
Şimarıklık ve hazımsızlık
bu adam kendini herkesten üstün görüyor bu adam 20 maç ceza verin aklı başına gelsin
adli kontrol şartıyla serbest kalır alt sınırdan 5 maç ceza alır hafifletici sebepten 2 maça düşer hükmün açıklamasını geriye bırakırlar elini kolunu sallar gezer... size ülkemizden bir hukuk çeşnisi yaptım. afiyet olsun!!!
3. sınıf futbol ülkelerinde böyle şeyler normal. 1,5 metre boyu olan bir adam! bu cesareti nereden buluyor? İpi kimin elinde?
En az 5 maç ve iyi bir para cezası...
Fatih terime para toparlayın.tüpçü
başakşehir ne diye seni başına bella etti anlayamadım paraları cok tabi
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