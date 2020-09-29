SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Arda Turan, Rangers'ın kapısından dönmüş

Arda Turan, Rangers'ın kapısından dönmüş

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.09.2020 11:26 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki rakibi Rangers'ın Arda Turan'ı istediği ortaya çıktı.

Arda Turan, Rangers'ın kapısından dönmüş

Galatasaray'ın kaptanı, yıldız futbolcu Arda Turan'ın İskoç devi Rangers'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Rangers'in eski akademi direktörü Tommy Wilson, Arda ile 2006’da anlaştıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. Wilson, “U19 Avrupa Şampiyonası’ndan sonra Rangers’a katılabilirdi. Kendisi de gelmek istedi ama olmadı.” dedi. (AKŞAM)

<iframe src="https://embed.dugout.com/v2/?p=eyJrZXkiOiJxS0NoV3dsWCIsInAiOiJteW5ldCIsInBsIjoiIn0=" "0" allowfullscreen scrolling="no">

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Galatasaray'dan kanada Bulgar yıldız!Galatasaray'dan kanada Bulgar yıldız!
F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?F.Bahçe'nin gündeminde olan Mbawana Samatta kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Visca ile her konuda anlaşma sağlandı!
Visca ile her konuda anlaşma sağlandı!
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor!
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor!
Tacize uğradığını itiraf ettti... Ortalık karıştı!
Tacize uğradığını itiraf ettti... Ortalık karıştı!
Emre Belözoğlu 2 transferi bitirdi!
Emre Belözoğlu 2 transferi bitirdi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Yıldız oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arda Turan, Rangers'ın kapısından dönmüş
Arda Turan, o kulübün kapısından dönmüş!
Fatih Terim'den yönetime: Bana Seri'yi alın
Fatih Terim'den yönetime: Bana onu alın
Galatasaray'a Bulgar kanat! Stanislav Ivanov kimdir?
Galatasaray'dan kanada Bulgar yıldız!
SON DAKİKA! Galatasaray'da Younes Belhanda ile yollar ayrılıyor!
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor!
Fatih Terim ile Feghouli arasında gerginlik! İşte detaylar...
Yıldız oyuncu, Fatih Terim'i adeta çıldırttı!
Rangers-Galatasaray maçını Letonyalı hakem Treimanis yönetecek
Rangers-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.