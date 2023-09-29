Arda Turan, Ryan Babel'in biletini kesti! Sözleşmesi feshedildi...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Hollandalı tecrübeli futbolcu Ryan Babel ile yollarını ayırdı. Arda Turan'ın kadroda düşünmediği ve aldığı maaşın da çok olması nedeniyle İstanbul ekibinin bu kararı aldığı ifade edildi.

FUTBOLU BIRAKABİLİR

Kendisini isteyen bir takımın çıkmaması durumunda devre arası futbol kariyerine nokta koymayı planlayan Babel'in şimdiden arayışlara başladığı öğrenildi.

EYÜPSPOR'DA FORMA ŞANSI BULAMADI

Bu sezona fırtına gibi başlayan Eyüpspor, ligde oynadığı 6 maçı da kazandı. Bu 6 maçta kendine süre bulamayan Babel ile yolların ayrılmasına karar verildi.

