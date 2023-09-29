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  4. Arda Turan, Ryan Babel'in biletini kesti! Sözleşmesi feshedildi...

Arda Turan, Ryan Babel'in biletini kesti! Sözleşmesi feshedildi...

29.09.2023 14:58 | Son Güncelleme:
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Trendyol 1. Lig'e 6'da 6 yaparak giren Eyüpspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Teknik Direktör Arda Turan'ın planları arasında yer almayan Babel ile karşılıklı anlaşıp sözleşmesi feshedildi.

Ryan Babel

Ryan Babel

HOL Hollanda
Yaş: 37 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Hollandalı tecrübeli futbolcu Ryan Babel ile yollarını ayırdı. Arda Turan'ın kadroda düşünmediği ve aldığı maaşın da çok olması nedeniyle İstanbul ekibinin bu kararı aldığı ifade edildi.

FUTBOLU BIRAKABİLİR

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Kendisini isteyen bir takımın çıkmaması durumunda devre arası futbol kariyerine nokta koymayı planlayan Babel'in şimdiden arayışlara başladığı öğrenildi.

EYÜPSPOR'DA FORMA ŞANSI BULAMADI

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Bu sezona fırtına gibi başlayan Eyüpspor, ligde oynadığı 6 maçı da kazandı. Bu 6 maçta kendine süre bulamayan Babel ile yolların ayrılmasına karar verildi.

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Eyüpspor babel ind verildi hollandalı ekipleri

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