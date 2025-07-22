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Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaştıktan sonra sosyal medyadan Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı!

Teknik direktör Arda Turan’ın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile anlaşmasının ardından sosyal medya hesabından Galatasaray yazısını kaldırması taraftarların tepkisini çekmişti. Arda Turan bu hareketin sebebini açıkladı.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaştıktan sonra sosyal medyadan Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı!
Burak Kavuncu

Süper Lig'de Eyüpspor'dan ayrılarak, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının başına geçen teknik direktör Arda Turan Instagram profilinde yıllardır duran Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı. Libre Sports'a konuşan Turan, yapılan eleştirilere ise şöyle yanıt verdi…

Arda Turan, "Belgeselde de söylemiştim onu oradan kaldırırsak benim sadece Galatasaraylı olduğumu bilmiyor musunuz?" diyerek sitemlerini dile getirdi. İşte röportajdan yanıtlar...

‘‘GLOBAL PROFİL YARATMAK İSTEDİM’’

Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaştıktan sonra sosyal medyadan Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı! 1

"Daha global daha profesyonel bir profil haline getirdik. Yani oradan Galatasaray'ı silmek değil amaç. Dünyanın en iyi takımlarında teknik direktörlük yapabilecek kişi profili yaratmaya çalışıyorum."

‘‘ONU YAPAMAZLAR!’’

Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaştıktan sonra sosyal medyadan Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı! 2

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, "Galatasaraylılıkla ilgili bir konu, benimle ilgili değerlendirmeye açık değil. Onu yapamazlar yani. Ben Ali Sami Yen'de maç izlemiş jenerasyonun kendisiyim. En çok sahadaki bizlerden birisiyim!" diyerek konuya açıklık getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Shakhtar Donetsk Arda Turan Instagram galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne yapıymış arkadaş..Çullanın.Girdiğinde çıknak bile yasak!
inşallah başarılı olur BJK ve Shakhtar Donetsk oynayacakları maçta güzel bir futbol oynar da oh be deriz aylardır hazırlık maçları vallahi kıtalar arası kupa maçları bile kesmedi takımlarımız BJK yla açacak adeta sezonu Arda Turan kendisini ispatlamış bir teknik direktör biraz tırsmıyorum dersem doğru olmaz Shakhtar Donetsk hızlı futbolculardan kurulu bir takım bir de onlar daha önce maç oynadılar kupada en azından takımlarının açıklarının farkındadırlar BJK ciddi maça ilk çıkacak bu sezon hayırlısı
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