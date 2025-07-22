Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaştıktan sonra sosyal medyadan Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı!

Süper Lig'de Eyüpspor'dan ayrılarak, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının başına geçen teknik direktör Arda Turan Instagram profilinde yıllardır duran Galatasaray yazısını neden kaldırdığını açıkladı. Libre Sports'a konuşan Turan, yapılan eleştirilere ise şöyle yanıt verdi…

Arda Turan, "Belgeselde de söylemiştim onu oradan kaldırırsak benim sadece Galatasaraylı olduğumu bilmiyor musunuz?" diyerek sitemlerini dile getirdi. İşte röportajdan yanıtlar...

‘‘GLOBAL PROFİL YARATMAK İSTEDİM’’

"Daha global daha profesyonel bir profil haline getirdik. Yani oradan Galatasaray'ı silmek değil amaç. Dünyanın en iyi takımlarında teknik direktörlük yapabilecek kişi profili yaratmaya çalışıyorum."

‘‘ONU YAPAMAZLAR!’’

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, "Galatasaraylılıkla ilgili bir konu, benimle ilgili değerlendirmeye açık değil. Onu yapamazlar yani. Ben Ali Sami Yen'de maç izlemiş jenerasyonun kendisiyim. En çok sahadaki bizlerden birisiyim!" diyerek konuya açıklık getirdi.