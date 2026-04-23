Arda Turan Shakhtar'la tarih yazıyor! Şampiyonluğa koşuyor

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde Ukrayna devinin başında adeta harikalar yaratıyor. Shakhtar Donetsk ile Avrupa ve ligde fırtınalar estiren genç teknik adam, her kulvarda kupanın en büyük adayı konumunda.

UKRAYNA’DA ARDA TURAN İHTİLALİ: SHAKHTAR DURDURULAMIYOR!

Teknik direktörlük kariyerinin ilk büyük sınavını Ukrayna’da veren Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile imkansıza yakın bir sezon geçiriyor. Ukrayna Premier Lig’de üst üste 16. maçından da puanla ayrılan sarı-siyahlılar, deplasmanda Zorya Luhansk’ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı.

GERİ DÖNÜŞÜN ADI: SHAKHTAR

Mücadeleye şok bir golle başlayan Shakhtar, henüz 2. dakikada Obah’ın golüyle 1-0 geriye düştü. Ancak Arda Turan’ın devre arasındaki müdahalesi ve oyun disiplini ikinci yarıda meyvesini verdi. 51. dakikada Malysh ile eşitliği yakalayan konuk ekip, 82. dakikada Bondarenko’nun penaltı golüyle geri dönüşü tamamladı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

ÜÇ KUPA BİRDEN HEDEFTE

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, sadece ligde değil Avrupa’da da tarih yazıyor. Ligde en yakın rakibinin 6 puan önünde, 16 maçlık yenilmezlik serisiyle zirvede olan Shakhtar, Avrupa’da ise yarı final'e kaldı. Konferans Ligi’nde yarı finale yükselerek Ukrayna temsilcisini Avrupa’nın en iyileri arasına soktu. Genç hoca, görevdeki ilk sezonunda katıldığı tüm kulvarlarda kupayı kaldırmayı hedefliyor.

UKRAYNA BASINI ONU KONUŞUYOR

Oynattığı dominant futbol ve oyuncularla kurduğu sıcak diyaloglarla dikkat çeken Arda Turan, Ukrayna spor kamuoyunda "sezonun teknik direktörü" olarak gösteriliyor. Shakhtar taraftarları, Turan yönetimindeki bu muazzam serinin şampiyonlukla taçlanmasını bekliyor.