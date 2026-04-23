SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Arda Turan Shakhtar'la tarih yazıyor! Şampiyonluğa koşuyor

Shakhtar, Arda Turan ile tarih yazıyor! Ligde 16 maçtır yenilmeyen Turan'ın öğrencileri, Zorya engelini de aşarak 6 puan farkla liderliğini ve gövde gösterisini sürdürdü.

Burak Kavuncu

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde Ukrayna devinin başında adeta harikalar yaratıyor. Shakhtar Donetsk ile Avrupa ve ligde fırtınalar estiren genç teknik adam, her kulvarda kupanın en büyük adayı konumunda.

UKRAYNA’DA ARDA TURAN İHTİLALİ: SHAKHTAR DURDURULAMIYOR!

Teknik direktörlük kariyerinin ilk büyük sınavını Ukrayna’da veren Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile imkansıza yakın bir sezon geçiriyor. Ukrayna Premier Lig’de üst üste 16. maçından da puanla ayrılan sarı-siyahlılar, deplasmanda Zorya Luhansk’ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı.

GERİ DÖNÜŞÜN ADI: SHAKHTAR

Mücadeleye şok bir golle başlayan Shakhtar, henüz 2. dakikada Obah’ın golüyle 1-0 geriye düştü. Ancak Arda Turan’ın devre arasındaki müdahalesi ve oyun disiplini ikinci yarıda meyvesini verdi. 51. dakikada Malysh ile eşitliği yakalayan konuk ekip, 82. dakikada Bondarenko’nun penaltı golüyle geri dönüşü tamamladı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

ÜÇ KUPA BİRDEN HEDEFTE

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, sadece ligde değil Avrupa’da da tarih yazıyor. Ligde en yakın rakibinin 6 puan önünde, 16 maçlık yenilmezlik serisiyle zirvede olan Shakhtar, Avrupa’da ise yarı final'e kaldı. Konferans Ligi’nde yarı finale yükselerek Ukrayna temsilcisini Avrupa’nın en iyileri arasına soktu. Genç hoca, görevdeki ilk sezonunda katıldığı tüm kulvarlarda kupayı kaldırmayı hedefliyor.

UKRAYNA BASINI ONU KONUŞUYOR

Oynattığı dominant futbol ve oyuncularla kurduğu sıcak diyaloglarla dikkat çeken Arda Turan, Ukrayna spor kamuoyunda "sezonun teknik direktörü" olarak gösteriliyor. Shakhtar taraftarları, Turan yönetimindeki bu muazzam serinin şampiyonlukla taçlanmasını bekliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Tekke kötü haberi duyurdu! 2 isim sezonu kapattı..Fatih Tekke kötü haberi duyurdu! 2 isim sezonu kapattı..
CANLI | Samsunspor - Trabzonspor maç anlatımı! CANLI | Samsunspor - Trabzonspor maç anlatımı!
Anahtar Kelimeler:
Shakhtar Donetsk Arda Turan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'

Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.