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SON DAKİKA: Fenerbahçe yeni başkanını seçti! Sarı-Lacivertliler'de seçimin kazananı Aziz Yıldırım oldu

Fenerbahçe’de tarihi seçim sona erdi. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da binlerce üyenin oy kullandığı yarışın ardından gözler sandıklara çevrildi. Büyük heyecana sahne olan seçimde kazanan Aziz Yıldırım olurken sarı-lacivertli kulüp yeni dönemine resmen adım attı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe yeni başkanını seçti! Sarı-Lacivertliler'de seçimin kazananı Aziz Yıldırım oldu
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi heyecanı doruğa ulaştı. Sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da üyeler, kulübün yeni yönetimini belirlemek için sandık başına gitti. Başkanlık yarışında iki güçlü isim olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi karşı karşıya gelirken, kongre üyelerinin yoğun katılım göstermesi dikkat çekti.

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İŞTE SONUÇLAR

Açılan Sandık Sayısı: 45/45

TOPLAM OY: 27.387
GEÇERLİ OY: 27.172
GEÇERSİZ OY: 135
BOŞ OY: 80

🟨AZİZ YILDIRIM: 17245

◻️HAKAN SAFİ: 9927

'KAZANAN FENERBAHÇE'

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. "Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık ama kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi Bey ve büyüklerimiz, saydığımız tüm insanların bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz."

SON DAKİKA: Fenerbahçe yeni başkanını seçti! Sarı-Lacivertliler de seçimin kazananı Aziz Yıldırım oldu 1

'MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

"İnşallah bu stadyumda şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz, sarılacağız. Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Fenerbahçe camiası büyüktür, herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz hep beraber."

SON DAKİKA: Fenerbahçe yeni başkanını seçti! Sarı-Lacivertliler de seçimin kazananı Aziz Yıldırım oldu 2

'15 GÜNDE YAPACAĞIZ'

"Değerli insanların olduğu yönetim kurduk. Tecrübemle beraber çalışacağız. Sözümüz söz şampiyonluk! Gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapacağız. Endişeniz olmasın."

SON DAKİKA: Fenerbahçe yeni başkanını seçti! Sarı-Lacivertliler de seçimin kazananı Aziz Yıldırım oldu 3

'BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ'

"Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. 1 yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin."

KONGREDE BÜYÜK HEYECAN

SON DAKİKA: Fenerbahçe yeni başkanını seçti! Sarı-Lacivertliler de seçimin kazananı Aziz Yıldırım oldu 4

Seçim öncesinde her iki aday da kürsüye çıkarak projelerini ve vaatlerini kongre üyelerine anlattı. Özellikle futbol yapılanması, mali projeler ve tesis yatırımları üzerine yapılan açıklamalar salonda sık sık alkışlarla karşılandı. Kongrede zaman zaman tansiyon yükselse de süreç genel olarak demokratik bir atmosferde ilerledi.

SANDIKLAR SAYILDI

SON DAKİKA: Fenerbahçe yeni başkanını seçti! Sarı-Lacivertliler de seçimin kazananı Aziz Yıldırım oldu 5

27 bin 387 genel kurul üyesinin oy kullandığı seçimde 17.00 itibarıyla sandıklar kapanırken oy verme işlemleri tamamlandı ve sandıklar açıldı.

YENİ BAŞKAN AZİZ YILDIRIM

SON DAKİKA: Fenerbahçe yeni başkanını seçti! Sarı-Lacivertliler de seçimin kazananı Aziz Yıldırım oldu 6

Sarı-Lacivertliler'de oy kullanılan 45 sandıkta oyların çoğunluğunu alarak Sadettin Saran'ın ardından yeni başkan Aziz Yıldırım oldu. Aziz Yıldırım 8 yıl 4 gün sonra başkanlık koltuğuna yeniden oturdu. Yıldırım, 13. kez Fenerbahçe kongresinde başkan seçildi.

AZİZ BAŞKAN SEÇİM HESABINDAN PAYLAŞIM

Sonuçların açıklanmasının ardından Aziz Yıldırım seçim hesabından 'Bye Bye Happiness' paylaşımı geldi.

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