Arda Turan sonrası Eyüp'e veda eden Caner Erkin'i yine "Karam" kaptı!

Arda Turan’ın Eyüpspor ile yollarını ayırması ve Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk ile anlaşmasından sonra kadroda düşünülmeyen Caner Erkin’e Süper Lig’in yeni ekiplerinden Kocaelispor talip oldu.

Kocaelispor, bu sezon TFF 1. Lig’i şampiyon tamamladıktan sonra Süper Lig’e yükselmişti. Bu sene iddialı bir kadro kurarak Süper Lig’de kalıcı olmak isteyen Kocaelispor, Caner Erkin’i kadrosuna dahil etmek üzere!

KARAM TAYFA BULUŞUYOR

Milli takımdan takım arkadaşı olan Caner Erkin ve Selçuk İnan, Süper Lig’de buluşacak. Selçuk İnan geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK’da tamamlamış başarılı sonuçlarla dikkat çekmişti.

Selçuk İnan sezon sonunda ligin yeni ekibi Kocaelispor ile sözleşme imzalamıştı. Caner Erkin, Kocaelispor’a transfer olursa karam tayfa yeniden bir araya gelmiş olacak.

VESTEL MANİSASPOR GÜNLERİ

Aynı zamanda Caner Erkin ile Selçuk İnan dönemin önemli ekiplerinden Vestel Manisaspor'da da birlikte forma giyip önemli gollere imza atmışlardı.