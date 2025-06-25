SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Arda Turan sonrası Eyüp'e veda eden Caner Erkin'i yine "Karam" kaptı!

Türk futbol tarihinin en ikonik arkadaş grubu yeniden birleşiyor. Burak Yılmaz, Caner Erkin, Selçuk İnan, Arda Turan'dan oluşan Karam Tayfa sosyal medyada büyük ilgi görüyordu.

Arda Turan sonrası Eyüp'e veda eden Caner Erkin'i yine "Karam" kaptı!

Arda Turan’ın Eyüpspor ile yollarını ayırması ve Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk ile anlaşmasından sonra kadroda düşünülmeyen Caner Erkin’e Süper Lig’in yeni ekiplerinden Kocaelispor talip oldu.

Kocaelispor, bu sezon TFF 1. Lig’i şampiyon tamamladıktan sonra Süper Lig’e yükselmişti. Bu sene iddialı bir kadro kurarak Süper Lig’de kalıcı olmak isteyen Kocaelispor, Caner Erkin’i kadrosuna dahil etmek üzere!

KARAM TAYFA BULUŞUYOR

Milli takımdan takım arkadaşı olan Caner Erkin ve Selçuk İnan, Süper Lig’de buluşacak. Selçuk İnan geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK’da tamamlamış başarılı sonuçlarla dikkat çekmişti.

Selçuk İnan sezon sonunda ligin yeni ekibi Kocaelispor ile sözleşme imzalamıştı. Caner Erkin, Kocaelispor’a transfer olursa karam tayfa yeniden bir araya gelmiş olacak.

thumbs_b_c_7fd8c3b05e225a1e6a073f4bbf795fa3

VESTEL MANİSASPOR GÜNLERİ

Aynı zamanda Caner Erkin ile Selçuk İnan dönemin önemli ekiplerinden Vestel Manisaspor'da da birlikte forma giyip önemli gollere imza atmışlardı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oğulcan Çağlayan, Kocaelispor’da kaldıOğulcan Çağlayan, Kocaelispor’da kaldı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a G.Saray göndermesi! 'Herkes kendine gelsin...'Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a G.Saray göndermesi! 'Herkes kendine gelsin...'
Anahtar Kelimeler:
Arda Turan Caner Erkin Selçuk İnan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

Dev indirim geliyor! Tabelada rakamlar bambaşka olacak

Dev indirim geliyor! Tabelada rakamlar bambaşka olacak

Leroy Sane'ye tepkiler dinmiyor! 'İlk uçakla gönderin'

Leroy Sane'ye tepkiler dinmiyor! 'İlk uçakla gönderin'

Caner Erkin'i yine "Karam" kaptı! İmza...

Caner Erkin'i yine "Karam" kaptı! İmza...

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a G.Saray göndermesi! 'Herkes kendine gelsin...'

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a G.Saray göndermesi! 'Herkes kendine gelsin...'

İsviçre Milli Kadın Futbol Takımı'nın Luzern U15 Erkek Takımı'ndan yediği fark ortaya çıktı! İsviçre Federasyonu skorun saklanmasını istemişti...

İsviçre Milli Kadın Futbol Takımı'nın Luzern U15 Erkek Takımı'ndan yediği fark ortaya çıktı! İsviçre Federasyonu skorun saklanmasını istemişti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.