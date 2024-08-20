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Arda Turan Süper Lig'e fırtına gibi başladı! Bodrumspor'a fark attılar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.08.2024 07:31
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Eyüpspor, Arda Turan'ın cezası sebebiyle tribünde yer aldığı maçta 1-0 geriden gelerek Bodrumspor'u 4-1 mağlup etti. Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Arda Turan'ın performansı taraflı tarafsız herkes tarafından geçer not aldı. Tribünde yer almasına rağmen bir dakika bile oturmayan Arda Turan, yardımcıları aracılığı ile oyuncularına sürekli taktikler verdi.

Arda Turan Süper Lig'e fırtına gibi başladı! Bodrumspor'a fark attılar...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Bodrum FK’yı 4-1’lik skorla mağlup etti.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

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Eyüpspor'un gollerini 46'ncı dakikada Gianni Bruno, 55'inci dakikada Mame Thiam, 86'ncı dakikada Samu Saiz ve 90+5'inci dakikada Halil Akbunar kaydetti. 30'uncu dakikada 1-0 öne geçen Bodrumspor skoru koruyamadı.

ARDA TURAN TRİBÜNDE YER ALDI

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Geçtiğimiz hafta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Arda Turan, maçı tribünde takip etti. Takımının gollerine verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem olan Arda Turan'ın performansı herkes tarafından beğeni topladı.

ÜÇÜNCÜ SIRADALAR

Bu yıl Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Eyüpspor, 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan
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