Arda Turan Süper Lig'e fırtına gibi başladı! Bodrumspor'a fark attılar...

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Bodrum FK’yı 4-1’lik skorla mağlup etti.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Eyüpspor'un gollerini 46'ncı dakikada Gianni Bruno, 55'inci dakikada Mame Thiam, 86'ncı dakikada Samu Saiz ve 90+5'inci dakikada Halil Akbunar kaydetti. 30'uncu dakikada 1-0 öne geçen Bodrumspor skoru koruyamadı.

ARDA TURAN TRİBÜNDE YER ALDI

Geçtiğimiz hafta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Arda Turan, maçı tribünde takip etti. Takımının gollerine verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem olan Arda Turan'ın performansı herkes tarafından beğeni topladı.

ÜÇÜNCÜ SIRADALAR

Bu yıl Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Eyüpspor, 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor.