Arda Turan transferde altın buldu! Shakhtar Donetsk yönetimini ikna etti

Eyüpspor'da yakaladığı başarının ardından geçtiğimiz yaz Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için görüşmelere start verdi. Eyüpspor'da çalıştığı dönemde transfer etmek için yoğun çaba harcadığı yıldız oyuncu için Shakhtar yönetimini ikna eden Arda Turan, devre arasında mutlu sona ulaşmak istiyor.

EYÜPSPOR'A DA İSTEMİŞTİ

Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapan Karabağ'ın sol beki Toral Bayramov'u transfer edebilmek için Shakhtar yönetimini kısa sürede ikna etti. Eyüpspor'u çalıştırırken de bu transferi isteyen Arda Turan çeşitli sebeplerden ötürü Bayramov'u kadrosuna katamamıştı.

BÜYÜK BİR YATIRIM OLARAK GÖRÜLÜYOR

Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Bayramov'u büyük bir yatırım olarak gören Arda Turan, sol bek oyuncusunu Shakhtar'a transfer edip mutlu sona ulaşmak istiyor.