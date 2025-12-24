SPOR

Çöktü kaldı! Beşiktaş maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun üzüntüsü kameraya yansıdı

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybettiği derbi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun görüntüsü gündem yarattı. Çalan son düdükle birlikte yedek kulübesinde tek başına oturup kalan Aktürkoğlu'nun büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Türkiye Kupası'nda dün akşam derbi heyecanı yaşandı. Kadıköy'de oynanan mücadele Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN ÜZÜNTÜSÜ

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybettiği derbi sonrası Kerem Aktürkoğlu objektiflere yansıdı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90. dakikada yerini genç futbolcu Alaettin Ekici'ye bırakan Kerem Aktürkoğlu, maçın son düdüğü ile birlikte büyük üzüntü yaşadı.

Çöktü kaldı! Beşiktaş maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu nun üzüntüsü kameraya yansıdı 1

TEK BAŞINA OTURUP KALDI

Kerem Aktürkoğlu'nun yedek kulübesinde başı önde tek başına oturduğu görüntüsü geceye damga vurdu.

