SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan açıklama! Sadettin Saran'a çekil çağrısı yaptı mı?

Son dakika... Fenerbahçe eski başkanlarından Aziz Yıldırım için, Sadettin Saran'a yönelik olarak başkanlıktan çekilmesi yönünde çağrı yaptığı iddia edilirken konuyla alakalı olarak Yıldırım cephesinden açıklama geldi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım için ortaya Sadettin Saran'a başkanlıktan çekilmesi yönünde çağrı yaptığı iddia edilmişti.

YALANLAMA GELDİ

SON DAKİKA: Aziz Yıldırım dan açıklama! Sadettin Saran a çekil çağrısı yaptı mı? 1

Çıkan bu haberlerin ardından Aziz Yıldırım'dan bir açıklama geldi. Yıldırım açıklamasında Sadettin Saran ile ilgili çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Odatv isimli internet sitesinde yer alan bir haberin içerisinde, "Aziz Yıldırım cephesi Saran'a çağrı yaptı: "Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin…" şeklinde yalan bir haber almaktadır.

Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım.

Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır. Tamamen hayal ürünü olan bu ve bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."

