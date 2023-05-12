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Arda Turan transferinde büyük skandal! Barcelona'ya 15 milyon euro ceza kesildi! Puan silme ve küme düşürülme cezası bile gelebilir...

12.05.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Negreira Davası" nedeniyle İspanya La Liga ekibi Barcelona'ya soruşturma açtığını duyurulmuştu. Barcelona'nın gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nden men cezası alabileceği de iddia ediliyordu. Barcelona'nın Arda Turan transferinden dolayı da ceza aldığı ifade edildi.

Arda Turan transferinde büyük skandal! Barcelona'ya 15 milyon euro ceza kesildi! Puan silme ve küme düşürülme cezası bile gelebilir...

UEFA, eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait şirkete ödeme yaptığı tespit edilen Barcelona hakkında soruşturma başlattı. UEFA'dan yapılan açıklamada, Barcelona'nın olası bir ihlalinin olup olmadığının belirlenmesi için etik ve disiplin müfettişlerinin atandığı kaydedildi.

Açıklamada, "UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31. maddesi uyarınca, UEFA Etik ve Disiplin Müfettişleri, Barcelona'nın 'Caso Negreira' (Negreira Davası) olarak adlandırılan olayla bağlantılı yasal çerçeveyi ihlal etme ihtimaline ilişkin bir soruşturma yürütmek üzere görevlendirilmiştir." denildi.

15 MİLYON EURO CEZA

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İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca'da yer alan habere göre; Barcelona için vergi dairesi, 15 milyon 700 bin euro para cezası kesti. İddia edilen o döneme ait oyuncu transferlerinden dolayı kesilen cezanın içinde Arda Turan transferi de var. Arda ve Alex Song'un transferindeki tazminatları vergilendirmeyen Barcelona kulübüne 15 milyon euro para cezası geldi.

KÜME DÜŞME VE 5 YIL LİGDEN MEN

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Negreira belgeleri ve yaşanan vergi suçundan dolayı Barcelona'nın başı belaya girebilir. Başta puan silme olmak üzere, küme düşme ve 5 yıl ligden men cezasıyla karşı karşıya kalma korkusu yaşayan Barcelona cephesi, savunma hazırlamaya başladı.


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