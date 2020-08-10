Arda Turan: Türkiye'nin en iyisi hala benim!

Galatasaray, kısa süre önce yaptığı resmi açıklama ile Arda Turan'ın yeniden sarı kırmızılılara döndüğünü duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından İspanyollar, yıldız futbolcunun dönüşüne dair özel bir haberi kaleme aldı.
Arda Turan, "Devre arasında Başkan beni istemedi. Oyuncu kalitem nedeniyle değil daha önce yaşadıklarım yüzünden olmadı.Galatasaray'da oynarken, takımda fazla kalamaz dediler. Kaptanlık için çok genç dediler. Atletico Madrid ile anlaştığımda Avrupa'da en fazla geleceği yer orası, orta sınıf bir takım dediler. Orada hiçbir şey kazanamaz dediler. 10 kupa kazandım." dedi.
Arda Turan, "24 yaşıma kadar iyiydim. Arda'ydım, altın çocuktum. Ama başarı gelince, güzel arabalar gelince işler değişti. Bedenim izin verdiği sürece oynayacağım. Hayatımda iyi ve kötü sahip olduğum her şey futbolun büyüsünden geldi. Türkiye'nin en iyi oyuncu hâlâ benim." ifadelerini kullandı.
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