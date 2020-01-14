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  4. Arda Turan, ünlü menajer Mino Raiola ile temasa geçti iddiası

Arda Turan, ünlü menajer Mino Raiola ile temasa geçti iddiası

İSPANYA HABERLERİ  | 14.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

Başakşehir'den ayrılan ve Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Arda Turan'ın ünlü menajer Mino Raiola ile temasa geçtiği iddia edildi.

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve Barcelona'da da forma şansı bulamayacağı için başka bir takıma gitmek isteyen Arda Turan'ın ünlü menajer Mino Raiola'dan yardım istediği iddia edildi.

The Guardian Gazetesi'nde yer alan haberde Arda Turan'ın Raiola ile telefonda yaptığı görüşmede nelerin konuşulduğu yazıldı.

"BİR TAKIMA İHTİYACIM VAR, BUNU YAPABİLEN TEK KİŞİ SENSİN"

GUARDİAN'A GÖRE ARDA TURAN İLE RAİOLA ARASINDA YAPILAN TELEFON GÖRÜŞMESİ ŞU ŞEKİLDE:

Arda Turan: "Bak, Mino geç bir saatte aradığımı biliyorum ama yardımına ihtiyacım var. Bunu yapabilen tek kişi sensin. Bir kulübe ihtiyacım var."

Mino Raiola: "Zaten bir kulübün var, Barcelona'dasın."

Arda Turan: "Oraya geri dönmeyeceğim."

Mino Raiola: "Seni istemiyorlar mı?"

Arda Turan: "Bana hiçbir zaman şans vermek istemediler. Bir değişikliğe, yeni başlangıca ihtiyacım var. Barcelona'yı istemiyorum."

Mino Raiola: "Tamam, bir bakalım. Silah olayı hakkında konuşmak ister misin?"

Arda Turan: "Pek değil."

Mino Raiola: "Bir pop şarkıcısının karısına yaklaştığını ve kavga çıktığını sonra da hastaneye giderek yere ateş ettiğini söylediler."

Arda Turan: "Anlattıkların bilmediğin noktalar var."

Mino Raiola: "Hakeme saldırmaktan dolayı 16 maç ceza almışsın."

Arda Turan: "Tahkim'de 10 maça düşürüldü."

Mino Raiola: "Peki bir gazeteciye saldırmaya çalıştın mı?"

Arda Turan: "Bak, ocak ayında bir kulübe ihtiyacım var. Menajer misin, yargıç mısın?"

Mino Raiola: "Her ikisi de. Öfke bazen iyidir ama sen sinirli birisin. Ama bu öfkeyi kendin için kullanmalısın. Sana bir soru sorayım, futbolu seviyor musun?"

Arda Turan: "Dalga mı geçiyorsun? Elbette."

Mino Raiola: "Herkes futbolu sevdiğini söyler ama asıl sevdikleri şöhret ve paradır. Herkes Zlatan'ı farklı düşünüyor ama futbolu ne kadar sevdiğini bilmiyorsun. Bu yüzden 38 yaşında hala oynuyor."

Arda Turan: "Ben de böyle olabilirim. 5 yıldır zar zor oynadım. Eğer formda kalır ve şans bulursam hepsini göstereceğim."

Mino Raiola:

"Sorun bu. Barcelona'ya Messi ve Neymar kadar iyi olduğunu göstermek istedin. Sonra onlara seni Türkiye'ye göndermelerinin yanlış olduğunu göstermek istedin. Şimdi de bittiğini söyleyen herkese göstermek istiyorsun. Futbol senin intikam görevin haline geldi. Bu oyun seni test ediyor. Herkes futbolcuların yıldız olduğunu söylüyor ama gerçekte küçük adamlarsınız. Tek kullanımlıksınız. 10 yıl sonra Barcelona hala Barcelona olacak ama sen sadece bir zamanlar iyi futbolcu olan Arda Turan olarak kalacaksın. Bu yüzden futbolu sevip sevmediğini sordum. Çünkü zirveye geri dönmek istiyorsan, onu çok sevmen gerekiyor."

Bu görüşmenin ardından ikilinin bir süre daha sohbet ettikleri ve ardından Raiola'nın geç olduğunu belirterek, "Everton'u arayacağım" diyerek telefonu kapattığı belirtildi.

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
başakşehir barcelona arda turan Mino Raiola

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