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Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2018 22:10 | Son Güncelleme

Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılan sade bir törenle evlendi. Arda Turan'ın nikâh şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Nikah töreninden ilk kareler de yayınlandı.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan evlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Şehit verirken düğün yapamayız" diyen, milli futbolcu Arda Turan sade bir nikah töreni düzenledi. Arda Turan,Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu’daki Vadi Konakları’nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi.

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Turan’ın akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katıldı.

ARDA TURAN'DAN NİKAH PAYLAŞIMI
Nikah sonrasında Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Arda Turan, "Bizim için dua eden ve tebrik eden herkese çok teşekkür ederiz..." notunu düştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahın yapıldığı Çubuklu’daki konaklara sivil plakalı araçlarla giriş yaptı.

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arda turan nikah

Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Doğan arda turan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kizimizin basi acik. Kirildim size parti baskanim. Herkese kapan derken basi acik olana nasil evlilik sahitligi yaparsiniz?
Dün tavla oyna,bugün düğün ne iş yav ? hani Afrin devam ederken evlenmiyordun ?
TEBRİK EDERİM BERABER YAŞLANMANIZ DİLEĞİ İLE MUTLULUKLAR DİLERİM
6 ayy sonrada. boşanırlarr. nafaka için. demedi demeyin
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