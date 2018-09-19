Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

2010 yılında Telegol programında futbol yorumcusu Erman Toroğlu’nun kendisiyle ilgili söylediği sözler nedeniyle tazminat davası açan Arda Turan, 8 yıl sonra tazminat almaya hak kazandı.

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre; Hukuk Genel Kurulu, Erman Toroğlu’nun Arda Turan ile ilgili televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

Toroğlu, 10 Ekim 2010 günü Telegol programında Arda Turan’ın yaşam şeklini eleştirerek, sakatlanmasını da kendi sakatlanmasına benzetti. Turan’ın “fazla seks yapmaktan” ve “kendisine iyi bakmamaktan” dolayı sakatlandığı iddia eden Toroğlu, bu sözleri nedeniyle tazminat ödemeye mahkum oldu.

Arda Turan ve Sinem Kobal bu sözleri nedeniyle Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak’dan toplam 600 bin liralık tazminat talep etti.

Milli takımın başarısızlıklarının ve milli futbolcu Arda Turan’ın idman sırasında sakatlanarak maçlarda forma giyememesinin nedenini “Fazla seks yapmasına” bağlayan Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak, İstanbul Anadolu 11. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından toplam 20 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.