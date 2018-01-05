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Arda Turan'ın şimdi de fitness eğitmenine yazdığı mesajlar afişe oldu

MAGAZİN HABERLERİ | 05.01.2018 10:19 | Son Güncelleme 6 saat önce

Akşam'ın haberine göre; Kısmetse Olur Evi'nden Cansu Çördük ve Ebru Şallı'ya DM'den attığı mesajları deşifre olan Arda Turan, bu kez de bir fitness eğitmenine yazdıklarıyla gündeme geldi.

Arda Turan'ın şimdi de fitness eğitmenine yazdığı mesajlar afişe oldu

Barcelona'da top koşturan milli futbolcumuz Arda Turan bir yandan da Instagram'da çapkınlıklarını sürdürüyor.

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Uzatmalı sevgilisi Aslıhan Doğan'la tekrar barışıp, geçtiğimiz günlerde mutluluk pozları veren ünlü futbolcu meğer aynı günlerde hedefine başka birini almış. Elif Güngör adlı fitness eğitmenine Instagram’dan direkt mesajlar atan Arda Turan yine deşifre oldu.

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SEVGİLİSİ ASLIHAN NE TEPKİ VERECEK?

Daha önce Kısmetse Olur Evi'nden Cansu Çördük ve kendisinden 10 yaş büyük Ebru Şallı'ya Instagram'dan direkt mesajlar atan milli futbolcu yine baltayı taşa vurdu.

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Bu kez de fitness eğitmeni Elif Güngör'e 'Elif Hoca, Survivor'a gideceksin sanırım, ben öyle anladım' yazan Arda Turan ortaya çıkan mesajlar karşısında sessizliğe gömüldü. Evlilik şartıyla Arda Turan'la bir kez daha barışan Aslıhan Doğan'ın bu duruma ne tepki vereceğiyse merak konusu oldu.

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Elif Güngör Arda Turan'ın yazdıklarını deşifre ederek 'direkt mesajlara bakasım gelmiyor' dedi. Genç kadın Instagram’ını dün kısa süreliğine kapatıp sonrasında tekrar açtı.

Evlilik hayalleri kuran Aslıhan Doğan'ın yaşananlar karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.

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arda turan magazin

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
elif hoca egitmensin ama size para kazandıran ünlü bir futbolcuyu deşifre etmekle sizinde ünlü olma hayaliniz olduğu açık, bu şekilde deşifre yaparak kendinize olan güveni ortadan kaldırmissiniz, ayrıca mesajda kötü bir yazıda yok,
ŞENOL GÜNEŞ ARTIK BIRAKMALI.BEŞİKTAŞA ZARAR VERMEYE BAŞLADI.
Eeeee! böyle bir yerden çıkan futbolcunun yapacağı ancak bu kadar olur.
kuş köyünün şaşkını,beyaz giyer kış günü.futbolu bıraksada kurtulsak!
arda turan bu.. parayı bulunca sevgili degistiriyor
Midem bulanıyor bundan artık, Türk milletinin yüz karası, bakın hiçbir kulüp istemiyor zaten kendini yedi bitirdi karakter yoksunu, 2 sene sonra 2.ligde görürseniz şaşırmayın.
baktı kadında güzel vucut var :) dayanamadı arda
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