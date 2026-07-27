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Doğanın Kanunu 8. bölüm 2. fragmanı: Seyirci memnun kalmadı

Yaz dönemine damga vuran Doğanın Kanunu dizisi 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ancak fragman bazı seyircilerin hoşuna gitmedi. Doğanın Kanunu fragmanı da eleştiriler vardı.

Doğanın Kanunu 8. bölüm 2. fragmanı: Seyirci memnun kalmadı

Doğanın Kanunu'nun 8. bölümünden, çiftlikte dengeleri değiştirecek gelişmelerin, yeni ittifakların ve beklenmedik hamlelerin sinyalini veren yeni tanıtım yayınlandı. Doğanın Kanunu 8. bölüm 2. fragmanı seyircinin ilgisini çekti. Ancak fragman bazı seyircileri de rahatsız etti.

Doğanın Kanunu izleyicisi fragmanların özensiz olduğunu iddia ederek paylaşımın altına bu konuda eleştirilerini dile getirdi.

Doğanın Kanunu 8. bölüm 2. fragmanı: Seyirci memnun kalmadı 1

DOĞANIN KANUNU 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Tanıtımda, Doğa'nın tiny houseların ve çiftlik restoranının yönetimini devraldığını ilan etmesi Yaman'ı şaşkına çeviriyor. Her ne kadar "En fazla ne yapabilirsin ki?" diyerek durumu küçümsese de, kendisini hiç de kolay günlerin beklemediğinin farkında olduğu dikkat çekiyor.

Doğanın Kanunu 8. bölüm 2. fragmanı: Seyirci memnun kalmadı 2

Saffet ile Yaman arasında duygusal anlar yaşanırken, Müge'nin "Düşmanı düşmana kırdıracağım, sonra da aradan sıyrılacağım." sözleri planladığı hamlenin ne olacağı sorusunu akıllara getiriyor. Tanıtımın en çarpıcı anlarından biri ise Saffet ve Nesrin'in çiftlikteki hisselerini Mert'e devrettiğini Yaman'ın öğrenmesi oluyor.

Yaman'ın bu beklenmedik gelişmeye nasıl karşılık vereceği ve çiftlikte dengelerin nasıl değişeceği yeni bölüme dair merakı zirveye taşıyor.

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Doğanın Kanunu dizisi
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