Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrıldı! İsyan etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağırıldı.

Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada Gülben Ergen ifadeye çağırılınca sosyal medyadan isyan etti.

X HESABINI DONDURUYOR

"Gerçekten de iyilikten maraz doğuyormuş" diyen Gülben Ergen şunları yazdı:

"Sıla Bebek ile Fatmanur ve kızı vakalarında tarafıma savcılık şikayetinde bulunuldu.

Narin davası sürecinde tehdit edildim. Rojin Kabaiş davasında linçlendim. Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum; ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim.

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İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım. İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip, X hesabımı donduruyorum."