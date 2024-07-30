Arda Türkmen kendisinden 12 yaş küçük fenomenle evlendi, baba oldu! "Dede olacağın yaşta baba olursan..."

Ünlü şef Arda Türkmen ve fenomen Melodi Elbirliler, 2021 yılının eylül ayında evlenmişti. Aralarında yaş farkı çok konuşulan çift 2022 Kasım ayında da ilk çocuklarını kucaklarına almıştı.

Kasım 2022'de kızları Ada Siena'yı kucaklarına alan çift sosyal medyada sık sık mutlu aile pozlarını paylaşıyor.



Arda Türkmen'e zaman zaman yaş farkı yorumları gelirken zaman zaman da çocuğuna dair ilginç mesajlar geliyor.

Türkmen'e "Dede olacağın yaşta baba olursan ortaya böyle bir görüntü çıkar" yorumları geldi.

Ünlü şef, gelen yorumları Instagram hesabında paylaşarak "İyi yürekli insanların yanında sosyal medya maalesef böyle densiz, böyle hadsiz, böyle çapsız insanlarla dolu" notunu düştü.