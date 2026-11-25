İngiltere'nin doğusundaki Norfolk'ta bulunan ve kraliyet ailesine ait Sandringham Malikanesi içerisinde yer alan Anmer Hall adlı kır evine pazartesi akşamı hırsızlar girdi.

Olayın ardından yakalanan 34 yaşındaki Mirgen Doku ve 32 yaşındaki Arilen Ndoci, koruma altındaki bir alana izinsiz girme ve hırsızlık suçlamalarıyla Norwich Sulh Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıktı.

Şüphelilerin, Prens William ve Kate Middleton'a ait kır evinden 6 çift kol düğmesi ve 1 saat çaldıkları belirtildi.

SU BORUSUNA TIRMANARAK EVE GİRMİŞLER

Bir personelin hırsızları fark etmesinin ardından köpekler, dronlar ve bir helikopterin katılımıyla arama çalışması gerçekleştirildi. Şüpheliler, kır evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yakalandı.

Savcılık, şüphelilerin su borusuna tırmanarak kır evine girdiklerini, 3'üncü şüphelinin ise hâlen firarda olduğunu açıkladı.

Arnavutça tercüman aracılığıyla konuşan ve savunma yapmayan Doku ile Ndoci'nin pazartesi günü gerçekleştirilecek duruşmaya kadar gözaltında tutulmalarına karar verildi.

KRALİÇE II. ELIZABETH'İN DÜĞÜN HEDİYESİYDİ

Hırsızlık olayının yaşandığı kır evi, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından 2011 yılında Prens William ve Kate Middleton'a düğün hediyesi olarak verilmişti.

Olay sırasında mülkün boş olduğu ve hırsızlığın ardından 2 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Prens William ve eşi Kate Middleton, söz konusu kır evini tatil dönemlerinde kısa süreli olarak kullanıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır