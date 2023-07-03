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Arda'yı Barça kaptı! Tüm dünyaya duyurdular... İşte Barcelona'nın Arda Güler teklifi, serbest kalma maddesini duyanlar inanamıyor

03.07.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve performansıyla dev kulüpleri peşine takan Arda Güler için İspanyol devi Barcelona en ciddi taliplerden biri olurken, Katalan ekibinin Başkanı Joan Laporta'dan geçtiğimiz günlerde konuyla alakalı resmi açıklama gelmişti. Tüm bunlar yaşanırken, Katalan devinin Arda Güler için yaptığı teklif de belli oldu. İşte detaylar...

Arda'yı Barça kaptı! Tüm dünyaya duyurdular... İşte Barcelona'nın Arda Güler teklifi, serbest kalma maddesini duyanlar inanamıyor
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Türkiye'de transfer gündeminin en önemli ismi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler olurken, yıldız isim için dev kulüpler devreye girmiş durumda.

Katalan devi Barcelona, Güler'e olan ilgisini açıkça dile getirirken,18'lik yıldız kesin kararını henüz vermiş değil.

TEKLİF BELLİ OLDU

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Tüm bunlar yaşanırken, Barcelona'nın çok merak edilen teklifi de belli oldu. Barcelona merkezli gazete Sport'un haberine göre; Barcelona, Arda Güler için Fenerbahçe'ye 23 milyon euro ödeyecek; buna 10 milyon euro'ya varan bir dizi komisyon da eklenecek.

SERBEST KALMA BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

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Öte yandan Barcelona'nın Arda Güler ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyurulurken, çıkış maddesi dudak uçuklattı. İspanyol devi genç yıldız'ın serbest kalma bedelini 1 milyar euro yapacak.

ARDA GÜLER'İN ŞARTI...

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Arda Güler, 17.5 milyon euro serbest kalma maddesi olmasına karşın kulübü Fenerbahçe'ye çok daha fazla ücret ödenmesini şart koştuğu için bonservisine 23 milyon euro ödenecek.

LAPORTA DUYURDU

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Joan Laporta, Barcelona Taraftar Kulüpleri toplantısının ardından Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu. Arda Güler transferine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laporta, Fenerbahçe'yle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Laporta "Çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

1 YIL DAHA KALACAK

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Hem Fenerbahçe hem Barcelona, Arda'nın 1 yıl daha sarı lacivertli ekipte kalması konusunda mutabık kaldı. Arda da daha düzenli futbol oynamak için Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor.


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