Arda'yı Barça kaptı! Tüm dünyaya duyurdular... İşte Barcelona'nın Arda Güler teklifi, serbest kalma maddesini duyanlar inanamıyor

Türkiye'de transfer gündeminin en önemli ismi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler olurken, yıldız isim için dev kulüpler devreye girmiş durumda.

Katalan devi Barcelona, Güler'e olan ilgisini açıkça dile getirirken,18'lik yıldız kesin kararını henüz vermiş değil.

TEKLİF BELLİ OLDU

Tüm bunlar yaşanırken, Barcelona'nın çok merak edilen teklifi de belli oldu. Barcelona merkezli gazete Sport'un haberine göre; Barcelona, Arda Güler için Fenerbahçe'ye 23 milyon euro ödeyecek; buna 10 milyon euro'ya varan bir dizi komisyon da eklenecek.

SERBEST KALMA BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan Barcelona'nın Arda Güler ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyurulurken, çıkış maddesi dudak uçuklattı. İspanyol devi genç yıldız'ın serbest kalma bedelini 1 milyar euro yapacak.

ARDA GÜLER'İN ŞARTI...

Arda Güler, 17.5 milyon euro serbest kalma maddesi olmasına karşın kulübü Fenerbahçe'ye çok daha fazla ücret ödenmesini şart koştuğu için bonservisine 23 milyon euro ödenecek.

LAPORTA DUYURDU

Joan Laporta, Barcelona Taraftar Kulüpleri toplantısının ardından Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu. Arda Güler transferine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laporta, Fenerbahçe'yle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Laporta "Çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

1 YIL DAHA KALACAK

Hem Fenerbahçe hem Barcelona, Arda'nın 1 yıl daha sarı lacivertli ekipte kalması konusunda mutabık kaldı. Arda da daha düzenli futbol oynamak için Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor.



