Fenerbahçe, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için kadro planlamasını sürdürüyor. Stoper, orta saha ve sol kanat bölgelerine takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması gündemde olan isimler de netleşmeye başlıyor. Yönetim, özellikle U23 kontenjanında yer açmak için bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor.

VOLKAN DEMİREL'DEN MIMOVIC HAMLESİ

Fenerbahçe'de takımdan ayrılabilecek isimler arasında Ognjen Mimovic de bulunuyor. Fanatik'in haberine göre Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, 22 yaşındaki Sırp sağ beki ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN BİLGİ ALDI

Volkan Demirel'in, Ognjen Mimovic'in durumu ve özellikleri hakkında Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile görüştüğü ve oyuncuyla ilgili bilgi aldığı belirtildi. Gaziantep FK'nın bu transfer için ocak ayında harekete geçmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2029 YILINA KADAR

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mimovic, henüz sarı-lacivertli formayla resmî bir karşılaşmada görev almadı. Transfermarkt verilerine göre 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2,5 milyon euro olarak gösteriliyor.