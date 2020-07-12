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Ardahan Belediyesi su ve kanalizasyon işlerinde sorunları tek tek çözüyor

ARDAHAN HABERLERİ  | 12.07.2020 11:43 | Son Güncelleme

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in çalışma sezonunun başlamasıyla birlikte Fen İşleri Müdürü Seçil Avşar’a verdiği talimat doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri, su ve kanalizasyon onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Ardahan’ın tüm eksiklerini gözden geçirerek yerinde ve zamanında müdahale ile önemli aksaklıkların yaşanmaması için gece gündüz demeden çalışma sergileyen ekipler, sıkıntı bulunan mahallelerde alt yapı anlamında su şebeke hattı onarımı, şebeke hattı yenileme, kanalizasyon giderlerinde onarım, yenileme ve yeni kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları yürütüyor.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in çalışma sezonunun başlamasıyla birlikte Fen İşleri Müdürü Seçil Avşar’a verdiği talimat doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri, su ve kanalizasyon onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ardahan’ın tüm eksiklerini gözden geçirerek yerinde ve zamanında müdahale ile önemli aksaklıkların yaşanmaması için gece gündüz demeden çalışma sergileyen ekipler, sıkıntı bulunan mahallelerde alt yapı anlamında su şebeke hattı onarımı, şebeke hattı yenileme, kanalizasyon giderlerinde onarım, yenileme ve yeni kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları yürütüyor. Mahallelerde kanalizasyon hattı çekilmemiş evlere 200 m uzunluğunda 3 m derinliğinde yeni hat çekiliyor.
Başkan Demir, “Ardahan’ın tüm sorunlarını ortadan kaldırmak için bu göreve geldiğini belirterek, Buna inanıyoruz. Bu şehre sözümüz var. Gün içinde ve gece mesaisinde 20 tane su ve kanalizasyon arızası gideriyoruz” dedi.

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