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Ardahan-Erzurum kara yolunda sel nedeniyle oluşan toprak birikintileri temizlendi

01.08.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan-Erzurum kara yolunda sel nedeniyle oluşan toprak birikintileri temizlendi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından oluşan selin sürüklediği hafriyat ve çamur birikintileri Ardahan-Erzurum kara yolundan temizlendi.

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makineleriyle gece açılan yolda, bugün Büyükşehir, Oltu, Olur ve Şenkaya belediyelerinin ekipleri de biriken kum, çamur ve taş parçalarının kaldırılması için çalışma başlattı.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı, AA muhabirine, selin ardından açılan kara yolunda ekiplerin çalışmalarını gün boyu sürdüğünü aktardı.

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası oluşan selle söz konusu yolların kısa süreli kapandığını aktaran Taşcı, "Oltu, Olur ve Şenkaya ilçelerindeki bazı yollarda sel meydana geldi. Maddi hasar oluşmadı. Başta Büyükşehir olmak üzere ilçe belediyelerimizin ve kara yolları ekiplerinin destekleriyle gece yollarımız açıldı. Sabah saatlerinden itibaren de yollardaki temizlik çalışması tamamlandı." diye konuştu.

Bu arada, Erzurum kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle de bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

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