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Ardahan ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle ulaşım aksadı

19.12.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle ulaşım aksadı

Ardahan ile Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, bölge genelinde kar yağışının etkili olduğunu, bazı noktalarda ise kar yağışının tipiye dönüştüğünü söyledi.

Türkgözü Sınır Kapısı bağlantılı Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar geçidinde kar ve tipi nedeniyle yolun tır trafiğine kapatıldığını aktaran Öner, "Söz konusu bölgede yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor. Sürücülerimizin tedbirli olmasını istiyoruz." dedi.

- Ağrı

Ağrı'da aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam üzeri Ağrı-Erzurum kara yolunda tipiye dönüştü.

2 bin 210 rakımlı Saç Dağı Geçidi ve Sarıcan Deresi mevkisinde etkili olan tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çok sayıda tırın mahsur kaldığı yolda, bazı sürücüler de tırlarını akaryakıt istasyonlarına çekerek tipinin dinmesini bekledi.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle bölgede karla mücadele ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Tır sürücüsü Erdal Demirkesen, AA muhabirine, havanın çok soğuk olduğunu, tipi nedeniyle ilerleyemediklerini kaydetti.

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