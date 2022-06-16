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Ardahan merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 zanlı yakalandı

16.06.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 zanlı yakalandı

Ardahan merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, bu ilin yanı sıra Bursa ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalama kararı bulunan 17 zanlıdan 15'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda çeşitli belge ve materyallere el konuldu.

Diğer 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin Ardahan Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
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