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  4. Ardahan Valisi Hüseyin Öner sanayi esnafını Kovid-19 aşısı olmaya davet etti:

Ardahan Valisi Hüseyin Öner sanayi esnafını Kovid-19 aşısı olmaya davet etti:

17.09.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"En kısa sürede sağlıklı günlerimize artık dönmek istiyoruz. Çocuklarımızı mutlu ve huzurlu bir şekilde okula gönderelim istiyorum. Bu da ancak bizim, yani sırası gelen herkesin aşı olmasıyla mümkün"

Ardahan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Vali Hüseyin Öner, sanayi esnafını aşı olmaya davet etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, Ticaret İl Müdürü Tülay Şenel ve güvenlik güçleriyle Atatürk Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde Ahilik Haftası dolayısıyla kurulan aşı çadırını ziyaret eden Öner, burada aşı ekibini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Vali Öner, aşı tanımlanmış sanayi çalışanlarını çadıra aşı olmaya davet ederek şöyle konuştu:

"Ardahan olarak en kısa sürede sağlıklı günlerimize artık dönmek istiyoruz. Çocuklarımızı mutlu ve huzurlu bir şekilde okula gönderelim istiyorum. Bu da ancak bizim, yani sırası gelen herkesin aşı olmasıyla mümkün. Bugün aşı olmanız için buraya geldim. Hep birlikte bu salgından kurtulalım istiyoruz."

Öner, karşılaşarak sohbet ettiği gençlere aşı olmalarını önerdi.

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