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Ardahan Valisi Öner, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu

12.06.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan Valisi Öner, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) modernizasyon çalışmalarının sürdüğü Türkgözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunarak Türkgözü Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.

Vali Öner, Türkgözü Gümrük Kapısı'nı gezerek yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada konuşan Öner, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın Orta Asya ve Kafkaslara açılan önemli bir kapı olduğunu belirterek, "Türkgözü Gümrük Kapısı inşaatının büyük bir kısmının yapıldığını gördük. Tamamlandığında hem vatandaşlarımıza hem de dışarıdan ülkemize gelecek olan turistlere daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunacak. Aynı zamanda ülkemizin ticari faaliyetlerden elde ettiği katma değeri de arttıracaktır." dedi.

Öner'e ziyaretinde Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci de eşlik etti.

Daha sonra 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve diğer ilgililerle Türkgözü Hudut Karakolu'nu gezen Öner, asayiş ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Karakolda askerlerle sohbet eden Vali Öner, sınırda askerlik yapmanın onur ve gurur verici olduğunu söyledi.

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