Ardahan'da 1114 sikke ele geçirildi

Ardahan'da, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1114 sikke ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, kentte durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Araçta, Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1114 sikke bulundu.

Sikkelere el koyan jandarma, araçtaki S.Y. ve T.E. hakkında yasal işlem başlattı.

