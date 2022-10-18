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Ardahan'da 1114 sikke ele geçirildi

18.10.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da 1114 sikke ele geçirildi

Ardahan'da, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1114 sikke ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, kentte durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Araçta, Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1114 sikke bulundu.

Sikkelere el koyan jandarma, araçtaki S.Y. ve T.E. hakkında yasal işlem başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan sikke

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