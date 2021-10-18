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Ardahan'da 12 bin 820 kök Hint keneviri imha edildi

18.10.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da 12 bin 820 kök Hint keneviri imha edildi

Ardahan'da arazide kendiliğinden yetiştiği belirtilen 12 bin 820 kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çıldır İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği Ateş'in de desteğiyle Çıldır ilçesine bağlı Kayabeyi ve Kurtkale köylerinde yaptığı araştırmada, bazı arazilerde kendiliğinden yetişen Hint keneviri bitkileri tespit etti.

Ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri desteğinde sökülen 12 bin 820 kök Hint keneviri bitkisi bir araya toplandı.

Kenevir bitkileri daha sonra görevlilerce yakılarak imha edildi.

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